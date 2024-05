Social 12-05-2024

Obesidad, un problema de salud que afecta fuertemente al Maule



“La obesidad es un tema que se nos está escapando de las manos”, es lo que indica de manera fehaciente el Dr. José Montes, médico internista del Hospital de Linares y miembro del comité organizador de las Primeras Jornadas respecto a esta misma problemática, que se desarrollará en la Universidad Autónoma (UA) sede Talca

Según nos explica, Chile es el segundo país de la OCDE que tiene las tazas de prevalencia más altas de obesidad, cercano al 72 por ciento, superado solo por México. “Incluso nosotros le ganamos a Estados Unidos, eso hace que sea un problema evidente. Aquí en la región sin ir más lejos, 3 de cada 4 personas viven con algún grado de mal nutrición por exceso, es decir obesidad o sobrepeso”, detalla el profesional.

¿Y si esta es una zona agrícola, donde hay fruta, hay verdura, por qué se da esto?

Esa es una de las cosas que queremos contestar en estas jornadas, y queremos que sea el primer empujón para generar más discusión local. Imagínate que la obesidad no está dentro de las enfermedades GES, siendo una enfermedad tan prevalente, que genera tanta morbi – mortalidad, es por eso que nosotros hemos citado en estas próximas jornadas a muchos subespecialistas de las distintas áreas, para que nos den su visión.

¿Por qué la obesidad no está en el GES?

Yo creo que es muy difícil de aunar criterios con pacientes muy distintos. Es que hay diferentes tipos de obesidad, formas y enfoques, y eso hace que sea muy difícil de llegar a una hegemonía, es tanto así, que hay distintas terapias farmacológicas. Hoy día si bien uno puede dar medicamentos para la obesidad, a un paciente le puede funcionar y a otra no, es demasiado diverso el mundo de la obesidad, no existe una receta mágica.

¿Y la cirugía?

Todo tiene sus indicaciones, pero es una de las alternativas de tratamientos que usamos y bien indicado tiene muy buenos resultados.

¿Se ve mayor obesidad en hombres o en mujeres?

En mujeres según la última Encuesta Nacional de Salud del 2022. Es la que más ha subido, a casi 10 puntos porcentuales. Estás próximas jornadas nos pueden dar lineamientos para futuras investigaciones.

Importante indicar que las “Primeras Jornadas de Obesidad” se desarrollarán este jueves 16 y viernes 17 de mayo en el auditorio de la UA sede Talca, donde participarán no solo médicos especialistas, sino que también expertos en nutrición y psicología, ofreciendo una amplia gama de perspectivas sobre cómo abordar y tratar esta enfermedad.