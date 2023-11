Cultura 11-11-2023

Obras de arte de usuarios de la Teletón en Talca se exponen en Galería de Arte de la Universidad Autónoma de Chile

- Exposición se titula “El arte nos hace bien todos los días” y reúne 21 trabajos realizados por usuarios de la institución en la Unidad de Terapias Artísticas del centro de rehabilitación en Talca.



Por segundo año consecutivo, la Galería de Arte del Campus Central de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, recibe en sus muros la exposición “El arte nos hace bien todos los días”, muestra que reúne 21 obras realizadas por niños, niñas y jóvenes del Instituto Teletón, quienes forman parte de las terapias artísticas y talleres de arte grupales e individuales que lleva adelante la Unidad de Terapias Artísticas Creativas (UTAC) del centro de rehabilitación.

La exhibición estará abierta al público hasta fines de noviembre y en ella es posible observar diversidad de materiales, técnicas y formatos, lo que enriquece el trabajo que realiza el Instituto Teletón y sus profesionales en pro de la rehabilitación.

Al respecto, el director de Vinculación con el Medio de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Hans Heyer, valoró que esta iniciativa se realice por segundo año consecutivo, debido a que los niños, niñas y jóvenes que exponen son sumamente talentosos.

Junto con ello, expresó que “sin duda, este tipo de iniciativas nos hacen bien, porque las manifestaciones artísticas sanan, alivian, nos hacen sentir mejor y, a la vez, nos liberan”.

Por su parte, el director del Instituto Teletón de Talca, Juan Claudio López, dijo que se encontraba “feliz de poder estar inaugurando la exposición “El arte nos hace bien todos los días” por segundo año consecutivo”.

El directivo subrayó que “de alguna forma, esto afianza el vínculo entre Teletón y la Universidad Autónoma, vinculándonos y haciendo cosas lindas y prósperas en conjunto. ¡Y qué más lindo que el arte!, que, de alguna otra forma, junto con el deporte, son parte de nuestra rehabilitación integral”.

En esa misma línea, recalcó que “es importantísimo visibilizar el arte, ya que nos permite ir desarrollando el autoconcepto positivo de nuestros niños, niñas, jóvenes y de la familia, inclusive. Podemos ver obras que transmiten el sentir y las emociones de nuestros usuarios, de nuestras familias también, y qué mejor que mostrarlo en un espacio donde transitan muchas personas, donde se están formando futuros profesionales y donde, en conjunto, queremos imprimir el sello de la inclusión”.

Mariola Gajardo, artista de la Teletón, explicó que este es su segundo año exponiendo en la Universidad Autónoma de Chile, pero explicó que “este año intenté una nueva técnica, porque antes me dedicaba al vejón, escultura, papel maché y tejido, entre otras cosas, pero no tenía la experiencia del acrílico en tela, así que este año tomé el desafío de aprender”.

De esa manera, agregó que “fue una experiencia muy linda de autoconocimiento, el liberar las emociones…Este año ha sido difícil para mí, porque en mayo me hice una cirugía, entonces, el proceso de estar operada, mucho tiempo en reposo, sin poder hacer nada…el arte me ayudó mucho en el ámbito psicológico, a salir de ese proceso de encierro, me ayudó a estar despejada”, dijo Gajardo.