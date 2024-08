Opinión 18-08-2024

Obras en las Calles, ¿A qué Costo? La necesidad de una planificación empática



Alejandra Astete Belmar



Para llevar a cabo una planificación efectiva en cualquier intervención social, ya sea en infraestructura, leyes, reglamentos u otros aspectos que afectan la continuidad de la vida ciudadana, es fundamental abandonar la comodidad del escritorio y salir a terreno. Es crucial visualizar la importancia de considerar el aspecto sociocultural en cualquier intervención urbana, asegurando que todos los actores involucrados sean tomados en cuenta. Además, el transporte público es un sector transversal, que beneficia a la sociedad al ser este más asequible, generado oportunidades reales para personas, familias, comunidades y el medio ambiente en general. Esto es así porque al mejorar la movilidad permite que los cuidadnos tienen fuentes de acceso alternativos a caminar grandes distancias a sus centros de estudio, salud, educación, amigos, familias y otros.



En un intento por mejorar el estado de las calles de la ciudad, nos encontramos desde hace varios meses con cambios en los sentidos de las vías y, sobre todo, con un cambio en el recorrido de la locomoción colectiva que fue escasamente publicitado. La semana pasada, al acompañar a mi hijo a tomar la locomoción intercomunal hacia Longaví, estuvimos esperando bajo la lluvia durante 30 minutos, hasta que una amable transeúnte nos informó que el recorrido había sido modificado.



En ese momento me pregunté: “¿En qué estaban pensando las personas encargadas de los proyectos de arreglo vial? ¿Consideran a todos los ciudadanos de Linares al hacer las coordinaciones? ¿Qué estrategia se implementó para los ciudadanos de a pie?”. Con estas preguntas en mente, salí a terreno y me encontré con una ciudadanía frustrada y enojada por la falta de información sobre los cambios de recorrido. Además, observé que, como ya sospechaba, muchas veces las decisiones se toman sin medir la real magnitud del problema ni las soluciones requeridas. Encontré paraderos de micro en el lado opuesto al sentido de circulación o sencillamente paraderos que ya no son útiles porque el recorrido ha cambiado.



Este problema es especialmente grave considerando que estamos en pleno invierno, y que debido al cambio climático, las lluvias ahora se presentan como verdaderos aguaceros acompañados de fuertes vientos. Basta con observar el impacto de las lluvias de la semana pasada en el servicio de distribución eléctrica. ¿Quién fiscaliza esto? ¿Dónde está la voz y la preocupación por los ciudadanos?



Conversando con algunos usuarios de la locomoción pública, expresaron su malestar por los cambios en los recorridos de los buses. Más allá de los cambios en sí, el problema radica en la escasa información disponible, lo que genera confusión sobre dónde tomar el bus o colectivo que necesitan.



Hablamos con algunos funcionarios de las empresas de transporte, quienes comentaron que las órdenes venían de la Seremi de Transporte o del administrador del terminal. También señalaron que la Municipalidad era la encargada de realizar los cambios de paraderos e informar a los usuarios, cosa que, al menos de manera masiva, no ha sucedido. Y volvemos a lo mismo: ¿Cómo se informa a nuestra comunidad? ¿Cómo sabemos dónde tomar el bus si no hay paraderos ni señalética que nos lo indique? ¿Quién realiza estos estudios?



Es cierto que las obras en el eje Carmen y Maipú pueden generar inconvenientes en busca de un “bien mayor”, pero es fundamental hacerlo de manera ordenada, sin perjudicar a los usuarios de la locomoción ni a los choferes, a quienes suelen cortar las calles sin previo aviso. Las autoridades deben informar con anticipación y de manera clara sobre los cambios de ruta para minimizar los inconvenientes.



El sentido de responsabilidad, la buena planificación y la empatía deberían ser las bases para tomar decisiones que afectan a una comunidad. La falta de comunicación sobre los cambios en la circulación de los buses es un claro ejemplo de descoordinación y desconsideración hacia los usuarios. ¿Será necesario incluir dentro de nuestras autoridades a personas que tengan una real vinculación con el medio y que respeten los esfuerzos ciudadanos? ¿Sera que aquellos encargados de planificar los servicios púbicos no hacen uso de ellos?