martes 07 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 07-10-2025
    OCDE Precio de los alimentos en Chile aumentó 39,8% desde la pandemia
    Los precios de los alimentos han sido uno de los principales responsables de la inflación en la OCDE desde la pandemia del Covid-19, con un incremento acumulado del 45,8% desde diciembre de 2019 hasta el pasado mes de agosto, que ha superado el 790% en Turquía, ha rondado el 80% en Colombia y Hungría.
    En un comunicado publicado este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló que el comportamiento ha sido muy diferente entre los países miembros, ya que mientras los alimentos se han disparado sobre todo en esos tres países, en esos más de seis años y medio desde el comienzo de la pandemia sólo han subido 6,9% en Suiza.
    Los países con fuertes subidas en los alimentos también han sido los que han tenido los mayores ascensos globales de la inflación entre diciembre de 2019 y agosto de 2025, como el caso de Turquía, donde los precios se han disparado 640,5%.

    Tras Turquía, los que han tenido los mayores niveles de inflación en ese periodo han sido Hungría (56,5%), Estonia (50%), Polonia (47,5%) y Colombia (45,5 %), Lituania (43,1%), Eslovaquia (40 %), Chile (39,2%) y Letonia (39,1%).

    España, con 21,1%, presenta una inflación acumulada netamente inferior a la de la media de la OCDE (34,9 %) y también menor que la media de la zona euro (22,7%).

    En cualquier caso, por debajo de España, hay 13 de los 38 miembros de la organización, que han conseguido controlar más la inflación en ese tiempo, sobre todo Suiza (6,8%).
    Hipertensión en Chile: cifras, riesgos y recomendaciones para controlarla en casa
    Mes de Personas Mayores: piden proteger una vejez digna
    Niñas y niños del Maule vivieron una jornada científica en la UTalca
    Miles de fieles peregrinaron a Huerta de Maule para agradecer a San Francisco de Asís
    Octubre es el Mes de la Educación Financiera: 5 consejos para ordenar las finanzas personales
