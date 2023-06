Nacional 08-06-2023

Ocupación de camas críticas pediátricas alcanza el 92 por ciento



El Ministerio de Salud confirmó que, a lo largo de Chile, la ocupación de camas críticas pediátricas alcanza el 92 por ciento, a la vez que 105 menores han debido ser trasladados a distintos puntos de Chile, a través del marco de la red público-privado.

Recientemente la muerte de una lactante en San Antonio dejó en evidencia que en gran parte de las regiones del país, no hay camas críticas disponibles para pacientes pediátricos. El sistema de salud se encuentra en un estado de saturación producto de una proliferación de distintos virus respiratorios, al tiempo que trajo a la memoria los momentos más críticos de la pandemia, cuando había que trasladar pacientes de un extremo a otro del país.

La paciente, de sólo dos meses de vida, llegó al servicio de urgencia de San Antonio, producto de un cuadro respiratorio grave, producido por el virus sincicial. Estaba esperando una cama cuidado crítico infantil, pero el único cupo disponible estaba en la Región de Arica, un trayecto que la lactante no hubiera podido resisitir, según señaló esta mañana la titular de Salud, Ximena Aguilera.

"El caso de esta niña era muy grave y aunque hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido. Estos cuadros de virus sincicial pueden ser muy graves en los lactantes menores y, lamentablemente, todos los años debemos lamentar fallecimientos por esta causa" sostuvo Aguilera.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, detalló que por protocolo se buscaba trasladar a la menor a Arica. "Cuando los pacientes -explicó- consultan y están en condición de gravedad, son diagnosticados y evaluados por el equipo local, y luego son subidos a una plataforma. Primero, intentan en la red local, que es su hospital base en ese momento para la posibilidad de cupo, situación que en ese momento, de manera inmediata no se tenía".

"En ese contexto, lo que se buscó fue, a través de la plataforma del Ministerio de Salud, buscar la cama disponible más rápida que cumpliera las condiciones necesarias para poder seguir la atención que ya se había realizado en dicho hospital", añadió el subsecretario.