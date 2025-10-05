domingo 05 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 05-10-2025
    ODECU alerta la existencia de brechas regulatorias que afectan a millones de consumidores
    Publicidad 12
    La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, presentó el estudio Brechas regulatorias en el comercio electrónico en Chile frente a estándares internacionales, investigación financiada por el Fondo Concursable del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. El documento concluye que el país requiere con urgencia una actualización normativa que otorgue certezas a consumidores y empresas, refuerce la fiscalización y establezca reglas claras para plataformas y marketplaces. Aunque Chile cuenta con hitos como el Reglamento de Comercio Electrónico de 2021 y el reciente Decreto sobre Precio por Unidad de Medida (PPUM), que obligará a mostrar precios comparables también en plataformas digitales, las brechas persisten y limitan la confianza de los usuarios en el entorno online.
    El informe detecta un vacío conceptual en la definición legal de comercio electrónico. Hoy conviven normas dispersas que no cubren de manera coherente la relación entre consumidores, vendedores y plataformas intermediarias. Esta fragmentación eleva los costos de cumplimiento, dificulta la fiscalización y abre espacios para contratos poco transparentes, políticas de devolución confusas y prácticas publicitarias de difícil comprobación. La evidencia comparada indica que marcos como los europeos, junto
    con estándares técnicos aplicados en países como Singapur, armonizan la información precontractual, el proceso de compra, las confirmaciones y la posventa, lo que facilita el cumplimiento y reduce conflictos.

    Freddy Mora | Imprimir | 85

    Otras noticias

    Estudio Gobierno y Unicef: Cerca de $595 mil mensuales cuesta mantener la crianza en Chile
    Estudio Gobierno y Unicef: Cerca de $595 mil mensuales cuesta mantener…
    Diputado Sepúlveda (PR) denuncia potencial intervencionismo durante acto oficial en Curicó
    Diputado Sepúlveda (PR) denuncia potencial intervencionismo durante acto…
    Manifiestan preocupación por el nuevo sistema de pensiones
    Manifiestan preocupación por el nuevo sistema de pensiones
    CPLT informa que ya están disponibles las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos presidenciales y parlamentarios
    CPLT informa que ya están disponibles las declaraciones de intereses y…
    Senadora Vodanovic (PS) exigirá glosa en Presupuesto 2026 para acelerar conectividad digital en zonas rurales de la región
    Senadora Vodanovic (PS) exigirá glosa en Presupuesto 2026 para acelerar…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para