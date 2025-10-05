Política 05-10-2025

ODECU alerta la existencia de brechas regulatorias que afectan a millones de consumidores

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, presentó el estudio Brechas regulatorias en el comercio electrónico en Chile frente a estándares internacionales, investigación financiada por el Fondo Concursable del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. El documento concluye que el país requiere con urgencia una actualización normativa que otorgue certezas a consumidores y empresas, refuerce la fiscalización y establezca reglas claras para plataformas y marketplaces. Aunque Chile cuenta con hitos como el Reglamento de Comercio Electrónico de 2021 y el reciente Decreto sobre Precio por Unidad de Medida (PPUM), que obligará a mostrar precios comparables también en plataformas digitales, las brechas persisten y limitan la confianza de los usuarios en el entorno online.

El informe detecta un vacío conceptual en la definición legal de comercio electrónico. Hoy conviven normas dispersas que no cubren de manera coherente la relación entre consumidores, vendedores y plataformas intermediarias. Esta fragmentación eleva los costos de cumplimiento, dificulta la fiscalización y abre espacios para contratos poco transparentes, políticas de devolución confusas y prácticas publicitarias de difícil comprobación. La evidencia comparada indica que marcos como los europeos, junto

con estándares técnicos aplicados en países como Singapur, armonizan la información precontractual, el proceso de compra, las confirmaciones y la posventa, lo que facilita el cumplimiento y reduce conflictos.



