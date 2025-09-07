domingo 07 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 07-09-2025
    ODECU refuerza derechos de las y los consumidores en eventos masivos de Fiestas Patrias
    La alta concurrencia a actividades masivas durante Fiestas Patrias refuerza la necesidad de resguardar la seguridad sin pasar por alto los derechos de quienes asisten. En este escenario, ODECU subraya que la prevención de riesgos y el control de accesos deben ser compatibles con el derecho a la información, el trato no discriminatorio y el respeto a la vida privada.
    En primer lugar, la información sobre condiciones de ingreso debe entregarse antes de la compra de la entrada y mantenerse visible en los puntos de acceso. Esto incluye eventuales restricciones, controles de ingreso, revisión de pertenencias y el uso de tecnologías de seguridad. La transparencia previa permite decisiones de consumo informadas y reduce conflictos a la entrada de los recintos.
    Asimismo, el llamado derecho de admisión solo puede ejercerse con criterios objetivos, razonables, claros y previamente informados. Las reglas deben ser públicas, comprensibles y aplicarse de forma uniforme. Cualquier negativa de venta o ingreso debe estar debidamente fundada en hechos verificables y en razones de seguridad, no en apreciaciones discrecionales ni en prácticas que puedan constituir discriminación arbitraria.
    Respecto del tratamiento de datos personales, cuando se utilicen tecnologías como videovigilancia o reconocimiento facial, su empleo debe ajustarse a la normativa vigente. Es indispensable informar la finalidad del tratamiento, la identidad del responsable, los plazos de conservación, los eventuales destinatarios y los derechos de las personas. Cuando corresponda, se requiere una base legal o el consentimiento expreso, especialmente si se tratan datos de carácter sensible. En el caso de autoridades públicas, el tratamiento debe realizarse dentro de sus competencias y respetando los principios de la ley.

