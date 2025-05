Nacional 27-05-2025

Ofensiva contra los mall chinos: Fiscalizaciones se intensifican, aumentan las sanciones y hay clausuras

Se acusa a este tipo de comercios de no entregar boletas, no cumplir con las patentes e impulsar una competencia desleal, entre otras irregularidades.

El Servicio de Impuestos Internos (SII), no obstante, tiene una estimación más alta: cree que son alrededor de mil los malls chinos a lo largo del país. Ese crecimiento acelerado sumado a algunas sospechas, llevó en el mismo mes a la Multigremial Nacional de Emprendedores a oficiar a 6 organismos del Estado. La institución solicitó saber cómo se obtuvieron algunos permisos, si se cumple en ellos la legislación laboral y de importación y si se entregan boletas al comprar, entre otros. La semana pasada la Multigremial volvió a la carga. Ingresó una solicitud de investigación al fiscal nacional económico, Jorge Grunberg. Y pidió investigar -concretamente- operaciones sin boleta de venta, comercialización de productos ilegales, explotación laboral, obtención irregular de patentes municipales, reuniones de lobby sin Ley de Lobby e inicios de obra sin permisos de edificación. "Solicitamos, por su intermedio, que la Fiscalía Nacional Económica realice una investigación exhaustiva sobre los comercios y malls de origen chino", dice el documento enviado a la entidad. Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial, dice que según los análisis este tipo de comercios se distribuyen proporcionalmente a nivel nacional, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes. Con ello en cuenta -dice- "hay una planificación". "Nuestra teoría es que los malls chinos operan centralizadamente", señala.