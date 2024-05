Opinión 15-05-2024

Ofertas de trabajos fantasmas: cómo no caer en la trampa

Francisco González, gerente general de Vertical Hunter



Cada vez son más comunes en Internet los anuncios de empleos falsos o cuyos procesos de selección se encuentran finalizados, una mala práctica que sólo busca recopilar grandes cantidades de currículums de candidatos.

Incluso hay portales que toman ofertas laborales sin autorización y las republican para así crear sus propias bases de datos, y en algunos casos hasta solicitan abonos en dinero para poder postular a una vacante.

Se trata de un pésimo marketing en el que incurren algunas compañías o plataformas sólo para mostrarse activas en lo comercial y laboral, es decir, que están haciendo crecer su negocio.

En otras palabras, son avisos de trabajos falsos publicados con la finalidad de atraer a individuos que buscan empleo. Por lo general, ofrecen salarios tentadores o atractivos beneficios por encima del mercado, lo que despierta el interés en muchos candidatos.

En el fondo, este tipo de ofertas de trabajo son una verdadera pérdida de tiempo para los postulantes, pues detrás de ellas no existe un real interés de contratar a quienes envían su CV.

Algunos consejos

Algunas recomendaciones para identificar este tipo de avisos, y evitar caer en dicho engaño, son las siguientes:

• Investigar sobre la organización. Hay que indagar en línea y de manera exhaustiva acerca de la compañía que está ofreciendo el empleo. Esto implica visitar su sitio web, revisar sus redes sociales, buscar opiniones en Internet, etc.

• Desconfiar de los trabajos demasiados atractivos. Cuidado con aquellas ofertas que ofrecen sueldos demasiados altos o beneficios que resultan a todas luces como únicos en el mercado (salario emocional) pues pueden corresponder a anzuelos para atraer a cientos de candidatos ilusionados.

• No entregar información que sea sensible. Antes de tener certeza que detrás de un aviso de empleo existe una empresa que es real y seria, no se puede compartir con el supuesto empleador datos sensibles como, por ejemplo, información bancaria o de otro tipo.

• Hay que ir a la fuente del aviso. Si el candidato tiene dudas sobre la publicación del trabajo al que quiere postular debe comunicarse directamente con la organización para aclararlas y hacer preguntas.

• Los candidatos no deben pagar ningún dinero para postular a un trabajo, pues ellos son el activo que necesitan las empresas.

• Al aplicar a un empleo, las personas deben preguntar por los plazos en los cuales tendrán retroalimentación o feedback del proceso en el que están participando. Es decir, cuándo termina, cuántas vacantes hay o sin enviarán algún mail informando del estado de la postulación.