Social 15-01-2025

Oficina móvil de CGE atendió a más de 15 mil clientes en zonas rurales de siete regiones del país

•Durante el 2024, las oficinas móviles de la compañía en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, visitaron 113 comunas en las mencionadas regiones.

Santiago, 14 de enero 2025. En el marco de los permanentes esfuerzos que realiza CGE para acercar los servicios que ofrece a los clientes ubicados en zonas rurales o lejos de las zonas urbanas, la Oficina Móvil cumple un rol muy relevante.

El año pasado, 15.931 clientes en siete regiones pudieron realizar trámites comerciales en las Oficinas Móviles que la compañía desplegó en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule y Ñuble, permitiendo a ellos contar con servicios de primera mano, como la obtención de boleta, aclaración de cobros, solicitud de nuevos suministros, modificación de datos o servicios y convenios de pago, entre otros.

“Esta iniciativa fue pensada como un servicio para atender a los clientes que viven en zonas alejadas de los centros urbanos y no cuentan con oficinas comerciales. En tal sentido la oficina móvil de CGE ha permitido resolver las principales consultas de los clientes, así como facilitar trámites, especialmente para personas de la tercera edad o que deben trasladarse grandes distancias para llegar a una oficina, señaló Óscar Facusse, director comercial de CGE.

Por regiones, la mayor cantidad de atenciones se dio en las regiones Metropolitana, con 6.421 clientes atendidos; Biobío/Ñuble (4.036 clientes); Coquimbo (3.426 clientes) y Maule (2.048 clientes).

Entre enero y diciembre del año pasado, las Oficinas Móviles de CGE recorrieron seis regiones, visitando 113 comunas. Entre los principales beneficiados por este servicio de CGE se encuentran adultos mayores, ya que acerca los trámites a su comunidad. Además, la operación de la oficina móvil se realiza en permanente coordinación con los municipios.

Las principales consultas que se realizaron el año pasado fueron: modificación de datos, nuevos suministros, aclaración de cobros, cartola, reclamos, suscripción electrónica, solicitud convenio de pago, cupón de pago, lectura, renuncia seguro, entre otras.

“El trabajo de la Oficina Móvil es muy relevante, pero no podríamos llevarlo a cabo sin la colaboración estrecha que tenemos con todos los municipios y alcaldes. Ellos son primordiales para que estas iniciativas de mejora que implementa CGE cumplan con su cometido y acerquen la atención comercial a nuestros clientes”, finalizó Facusse.



Consejos

“CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. En caso de emergencia, se solicita tomar contacto con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; WhatsApp: +569 89568479, y la página web www.cge.cl”, App 1Click de CGE, atencionclientes@cge.cl