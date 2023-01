Social 12-01-2023

Oficina móvil de CGE realizó atención a casi 3 mil clientes en la Región del Maule en el 2022

• Entre abril y diciembre de 2022 la oficina móvil de CGE estuvo presente en 24 de las 30 comunas de la Región. Este fue uno de los compromisos tomados con la comunidad en el marco del Plan Maule.



En el marco del Plan Maule, iniciativa de la distribuidora eléctrica CGE que busca mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en las 30 comunas de la región donde la compañía presta servicio, uno de los principales compromisos fue la implementación de la oficina móvil de atención a clientes, en especial para las 19 comunas que no cuentan con oficina comercial permanente.

En este sentido, desde abril de 2022, se coordinaron las visitas mensuales de la oficina móvil a distintas comunas en la región del Maule, con el objetivo de acercar la atención comercial a sus clientes, realizándose 218 actividades con 2.997 atenciones de público en la región.

Esta iniciativa fue pensada como un servicio para acercar la compañía a las personas y evitar los tiempos de traslado de quienes necesitan realizar trámites con la empresa, sobre todo aquellos clientes que viven en zonas alejadas de los centros urbanos o no cuentan con oficinas comerciales en sus comunas. En tal sentido, la oficina móvil de CGE ha permitido resolver las principales consultas de los clientes, así como facilitar trámites, especialmente para personas de la tercera edad o que deben trasladarse grandes distancias para llegar a una oficina.

La oficina móvil de CGE es un servicio que se ha implementado con éxito por la compañía en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, de O´Higgins y, desde el año pasado, en el Maule.

“Para CGE es muy importante que todos nuestros clientes puedan acceder a una atención y a mantener el contacto permanente con sus clientes. Por ello hemos reforzado este servicio en aquellas zonas más alejadas y también para quienes no tienen acceso a tecnologías o no pueden realizar sus trámites a través de la web. Nuestro objetivo es que pudieran tener una oficina que los atienda en sus propias localidades y continuaremos con esta modalidad de atención en terreno el 2023”, indicó Robert Rivas, Gerente Zonal Maule Sur de CGE.

El ejecutivo destacó el trabajo colaborativo con los municipios, juntas de vecinos y medios de comunicación locales en la coordinación y difusión de las actividades de atención comercial en terreno, en que los clientes pudieron realizar consultas relacionadas con cobros o facturación, solicitudes comerciales, nuevas conexiones y cupones de pago, entre otras.