Nacional 04-01-2025

Ola de turistas argentinos en La Serena colapsa las casas de cambio: "En 1990 pasó lo mismo"

La Serena, uno de los principales destinos turísticos de la Región de Coquimbo, enfrenta una crisis: lascasas de cambio están sufriendo al quedarse sin efectivo debido al feriado bancario del 31 de diciembrey la llegada masiva de turistas argentinos. Este fenómeno, que no se veía desde hace décadas, japrovocó largas filas y descontento entre los visitantes trasandinos."Vengo con dólares para cambiar a pesos chilenos porque es lo más conveniente, pero no hay. ¿Alguna vez?¿Alternativa que se puede hacer en estos casos? Pagar con tarjeta, nada más. ¿No queda otra? no quedaotra", comentaron algunos de los turistas al canal 24 Horas, reflejando la frustración generalizada. Otrovisitante agregó que "estos días estoy soportando, la verdad es que estás muy hacinado. Hemos llegadotodos juntos parece y con la misma necesidad, así que sí, está complicado". Al respecto, Hugo Herrera,dueño de la casa de cambio Herrera y Espinoza hace más de 30 años explicó a Emol que esta situación sedebe a Múltiples factores, como el cierre bancario en Año Nuevo y la ola de argentinos. "Fueron el dobleDe lo normal