Opinión 02-01-2025

OLVÍDAME



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno.





Olvídame, le dijo el día a la noche

imposible le dijo ella

ambos hacemos el día.



Olvídame, le dijo la noche a las estrellas

imposible le dijeron, porque contigo

forjamos románticos sueños.



Olvídame le dijeron las estrellas

a los ojos de mi mujer trigueña

imposible, porque con la ayuda

de ustedes envío mis titilantes

mensajes de amor

desde mis pupilas a mi poeta amado.



Olvídame le dijo la mujer trigueña

a su poeta amado,

imposible que me olvides, porque juntos

hacemos de la pasión una locura.



Olvídame le dijo el poeta amado

a la locura,

imposible contestó la locura,

sin mí no existiría la poesía.



Olvídame le dijo la poesía al amor

imposible le contestó el amor

porque sin el día, la noche, las estrellas

mi mujer trigueña, el poeta amado,

la locura y la poesía

no podrían existir sobre

la faz de en la tierra…

los enamorados, los niños juguetones

la felicidad, los placeres de amar

la alegría y la Paz.



Insistió el olvido, y se dijo a sí mismo.

¡Olvídame!

Imposible le dijo el olvido.

en el plan de Dios… respondió

el amor está hecho para vivirlo

en pareja, como la luz…

para contemplar la belleza

como mi mujer trigueña que me ama

porque soy su poeta amado.