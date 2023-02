Deportes 28-02-2023

Opaco debut Albirrojos se inclinaron ante Real San Joaquín en el inicio del torneo

Equipo no aprovecho la superioridad numérica

Creo que Linares, dio ventajas antes de iniciado el partido. Lo primero en la previa,

nos enteramos que los extranjeros tenían inconvenientes con su documentación

dos bajas importantes puesto que el estratega en la mayoría de los partidos

amistosos los hizo jugar de titular. Lo segundo quizás fue el olvido, no pudo dirigir

el técnico Luis Pérez Franco, producto del vencimiento de su licencia no estaba

actualizada, debió asumir la responsabilidad Héctor Letelier.

En materia futbolística, no fue una buena presentación de los albirrojos, porque

desde el primer minuto fue mas San Joaquín, que sacó ventaja de tener un equipo

que ya tiene años en esta categoría y que se reforzó para el torneo. En una

superficie que definitivamente no le acomoda, pero no es excusa hubo bajas en el

rendimiento de algunos jugadores, que nos ilusionaron tras el partido frente al

SAU. Los errores fueron fundamentales, en este partido donde además los del

Maule Sur, quedaron con superioridad numérica desde los 30 minutos del primer

tiempo, que lamentablemente no supo aprovechar.

En el epilogo del primer tiempo, llego la apertura de la cuenta con un brillante tiro

libre de Aaron Fuenzalida, que contó también con una tímida barrera, en todo

caso, fue el cuadro que más propuso al termino de los primeros 45 minutos.

En el complemento no hubo muchas mejorías en Deportes Linares, a ratos trataba

de generar oportunidades, pero se encontraba con Real San Joaquín, un equipo

con experiencia en esta división y que no reflejaba que estaba con uno menos en

el terreno de juego. Mientras que Linares, careció de inteligencia frente al pórtico.

A los 67 minutos, llegó la segunda conquista de San Joaquín, luego de un error en

la salida, un balón que perdió Latorre, en la salida, Luciano Diaz, proyectó un pase

en profundidad para Juan Sebastián Ibarra, que anotó el segundo tanto para los

de la región Metropolitana.

El descuento, fue muy tardío tras un centro de Cristian Monsalve, que ingresó en

el segundo tiempo y que sin duda le dio profundidad al cuadro albirrojo. Michel

Quezada, estuvo atento al rebote y se matriculo con el tanto para Deportes

Linares, aunque según fuentes de la ANFP, el gol se lo dieron a Felipe Escobar.

Reacciones

Héctor Letelier, estuvo bajo la dirección técnica en San Joaquín “fue un partido

muy difícil y complicado en los primeros minutos y tras un error en la barrera

concretaron el gol de tiro libre y después por querer salir jugando nos pillaron mas



parados, creo que la reacción fue muy tarde, después comenzamos a realizar

nuestro futbol, pero no nos alcanzó”.

Michel Quezada, quien apunto el gol, para los albirrojos “quedamos con un sabor

amargo, se dio la ocasión de haber conseguido algo más, lamentablemente no

supimos aprovecharlo. Sin duda que esto nos sirve para aprender porque esto

recién empieza y tenemos que seguir trabajando”.

El próximo duelo será en casa ante Lautaro de Buin, en principio se jugaría el

domingo a las 18:00 horas, porque según las reglas las dos primeras fechas son

programadas por la ANFP, en el Tucapel Bustamante Lastra, el primer partido del

torneo en casa, un motivo mas para apoyar a los linarenses .

Estadísticas

Estadio: Municipal de San Joaquín

Arbitro: Emilio Bastias

Real San Joaquín (2): Claudio Abarca, Alan Fernández, Diego Salvia, Aaron

Fuenzalida, Víctor Araya (Kevin Leiva), Israel Muñoz, José Duarte, Gerald Collao

(Mauro Heredia), Nicolas Barrera, Agustine Ezaeli (Juan Sebastián Ibarra), Luis

Pérez (Luciano Diaz).

D. Linares (1): Cristian Fuentes, Martin Genskowski, Christian Latorre, Alexander

Pastene, José Molina, Michel Quezada, Diego Vallejos (Diego Oyarzun), Daniel

Saldaña, (Nicolas Núñez), Kevin Campillay, Alex Diaz (Cristian Monsalve), Matías

Gomara.

Goles: A. Fuenzalida (1-0), Juan Sebastián Ibarra (2-0) y Michel Quezada (2-1).

Expulsado: José Duarte.

Gerardo Dominguez A

Redactor Deportivo