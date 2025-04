Social 29-04-2025

Operación Renta 2025: Defensoría del Contribuyente explica qué hacer ante una eventual retención de la devolución de impuestos



• Si este 25 de abril le correspondía recibir devolución de impuesto y ésta no es pagada dentro de las fechas establecidas, lo primero que debe hacer como contribuyente es revisar que su declaración no registre observaciones por errores y/o inconsistencias, ya sea por información solicitada incompleta o equívoca, o datos proporcionados por agentes retenedores (bancos, instituciones comerciales, empleadores/as, entre otros), lo que debe ser subsanado en www.sii.cl o en oficinas del SII, según corresponda.



Más de 1 millón 200 mil declaraciones a la renta fueron realizadas hasta el 08 de abril, contribuyentes que desde este viernes ya pueden a acceder a su devolución de impuestos, si así corresponde.

¿Qué pasa si no me pagaron la devolución que me correspondía? En este caso, lo primero que debe hacer el contribuyente es revisar que sus datos bancarios hayan sido correctamente ingresados al hacer tu declaración. Una vez chequeado ello, se debe revisar si la declaración registra observaciones, ya sea por información solicitada incompleta o equívoca, o datos proporcionados por agentes retenedores (bancos, instituciones comerciales, empleadores/as, entre otros), lo que debe ser subsanado en www.sii.cl o en oficinas del SII, según corresponda.

Lo anterior, puede ser consultado en el sitio web del Servicio, ingresando con el RUT y ClaveÚnica o Clave Tributaria. Allí, se debe seleccionar el menú “Servicios online”, opción “Declaración de renta”, “Consulta y seguimiento” y “Consultar estado de declaración”. Luego, ingresar el año tributario, donde se podrá ver el estado de la declaración, historial, observaciones y cómo solucionarlas (“Ayuda para corregir observaciones”).

Es importante destacar que el SII luego de la fecha de depósito de las primeras devoluciones realiza procesos de revisión de las devoluciones retenidas, en los cuales se pueden liberar devoluciones de declaraciones observadas, por ejemplo, por actualización de información entregada por agentes retenedores. En estos casos la liberación de los recursos se realiza de manera automática sin que el contribuyente tenga que hacer una acción adicional, eso sí, esto puede tomar algunas semanas.

¿Y si no existen observaciones y, aun así, la devolución no se ha pagado? En este caso, la Defensoría del Contribuyente explica que es probable que la Tesorería General de la República (TGR) haya realizado una retención o una compensación contra la devolución solicitada, ya sea, por deudas tributarias, pensiones de alimentos u otras.

Esto puede ser consultado en www.tgr.cl, ingresando con el RUT y Clave Única o Clave Tributaria, seleccionando el menú “Beneficios y devoluciones”, submenú “Consultas”, “Consulta renta” y “Consultar Devolución Renta” para ver el estado de la solicitud. Y, para las retenciones realizadas por la Tesorería: “Beneficios y devoluciones”, “Consultas” y “Deudas compensadas”.