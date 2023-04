Social 05-04-2023

Operación Renta: Especialista advierte opciones para evitar errores que pueden costar caro

- Realizar la declaración de renta significa un proceso sensible para todas las empresas. Algunas cuentan con recursos y personal suficiente para hacerlo sin grandes sobresaltos, pero las empresas de menor tamaño viven otra realidad y se exponen a riesgos que son evitables.

Abril es sinónimo de Operación Renta. A la minuciosa preparación de documentos se suman nuevos aspectos legales, que llevan a las empresas a necesitar profesionales altamente capacitados y familiarizados con herramientas tecnológicas de gestión. En un trámite donde un error puede provocar pérdidas millonarias, ¿qué medidas estratégicas deben tomar las empresas, especialmente las pymes, para garantizar un proceso exitoso?

Según Enrique Araneda, Gerente de División de Robert Half Chile, “la operación renta es un proceso sensible para las empresas de cualquier tamaño y significa una sobrecarga, especialmente para los profesionales que están relacionados directa o indirectamente con el tema contable y sus variables”.

En el caso de las empresas de grande porte, la estructura de sus equipos considera varios profesionales dedicados al tema e, incluso, apoyo temporal o de empresas externas para realizar este trabajo a tiempo y sin fallas. “Sin embargo, hay muchas empresas de menor tamaño, incluyendo las pymes, que cuentan con equipos más reducidos, donde algunos profesionales suelen asumir más de una tarea y que se exponen al riesgo de una sobrecarga que puede provocar problemas.”

Para esos casos, agrega el ejecutivo, “los profesionales por proyectos son una solución muy recomendable. Muchas empresas y pymes no cuentan con las condiciones para tener a un profesional trabajando de forma permanente, pero sí lo necesitan en ciertos momentos, por ejemplo, en una operación renta. Los riesgos asociados a errores u omisiones por este concepto son altos, involucran pérdidas importantes de dinero y de tiempo y, por eso, recurrir a profesionales que se hagan cargo del tema es fundamental”.

Uno de los principales temores de las empresas es hacer una mala contratación. Según datos de una reciente encuesta de Robert Half, un 57% de los encuestados ha incurrido en ese error en el último año y, considerando el escenario actual del mercado, según el 61% cree que el impacto negativo de contratar un profesional que no es el adecuado es más grave que 12 meses atrás.

Esos datos confirman la importancia de contar con profesionales especializados para momentos como la operación renta. “Es una solución estratégica para dar respuesta a situaciones que ponen bajo presión a los trabajadores de un área específica, en este caso los contadores”.

Y para los profesionales, la opción de trabajar de manera temporal abre opciones futuras. “La necesidad de las empresas puede ser transitoria, resolver un tema puntual con la certeza de que el trabajo se hará sin fallas. Y cuando se requiera nuevamente, o se genere la posibilidad de contratar a alguien de manera permanente, sin duda recurrirán a esos profesionales, que ya están probados y mostraron sus capacidades”, concluyó Araneda.