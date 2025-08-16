Social 16-08-2025

Operativo de limpieza en Parral retira toneladas de basura



• En caminos a Cotrisa y del Canal Fiscal, en el área urbana de la comuna.



Un importante operativo de limpieza de microbasurales se desarrolló en Parral, específicamente en el camino a Cotrisa y del Canal Fiscal, gracias a un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Parral y la empresa Starco, con el objetivo de recuperar espacios públicos afectados por la acumulación ilegal de residuos.

Durante la jornada se retiraron toneladas de desechos, entre ellos escombros, colchones, neumáticos, plásticos y residuos domiciliarios, los cuales fueron extraídos con el apoyo de maquinaria pesada ante la magnitud de los microbasurales existentes. Uno de los hallazgos más preocupantes fue la gran cantidad de plásticos, que según indicios, podrían haber sido arrojados por comerciantes informales.

El alcalde de Parral, Patricio Ojeda, se trasladó al lugar para supervisar los trabajos y llamó a la comunidad a tomar conciencia sobre el daño ambiental y social que provocan estos actos irresponsables.

“Es grave la cantidad de toneladas de basura que la comunidad ha arrojado aquí. Queremos limpiar y mantener la ciudad en buen estado, por eso llamamos a no botar basura en lugares no autorizados. Cualquier persona sorprendida será sancionada y puesta a disposición del Juzgado de Policía Local”, advirtió la autoridad comunal.

Por su parte, la concejala Teresa Hernández valoró el despliegue de personal municipal y privado, señalando que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida. “Los comerciantes deben dejar la basura para que el camión recolector la retire, no arrojarla en estos sectores. Esto es tarea de todos”, afirmó, agradeciendo a los trabajadores involucrados en la faena.

Desde la empresa Starco, su capataz Francisco Saldías, destacó la magnitud del operativo y explicó que fue necesario utilizar equipos especializados para remover los residuos presentes en la zona.

También hubo reacciones de vecinos. Darlin, residente del sector y usuaria habitual de los caminos intervenidos, valoró la iniciativa, diciendo que “es común ver a personas botando basura aquí, por lo que este operativo es muy necesario. Ojalá se mantengan”.



