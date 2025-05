Social 03-05-2025

Operativo de mamografías benefició a 180 mujeres de Colbún



-La iniciativa, desarrollada por Colbún S.A., la Fundación Arturo López Pérez y la Municipalidad de Colbún, buscó facilitar el acceso a exámenes preventivos de cáncer de mama, especialmente a mujeres que no cuentan con cobertura, fortaleciendo así su acceso.



En el CESFAM de Colbún, se desarrolló un operativo de mamografías durante una semana con el fin de acercar el diagnóstico precoz del cáncer de mama a mujeres de la comuna. Una iniciativa, fruto de la colaboración entre Colbún S.A., la Fundación Arturo López Pérez (FALP) y el municipio local. Y que permitió realizar exámenes a 180 mujeres entre 35 y 50 años que no contaban con convenios de atención, por lo que normalmente deben ser derivadas a Linares y costear ellas el examen.

El alcalde subrogante de Colbún, Aníbal Urtubia, destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Fundación Arturo López Pérez y la empresa Colbún S.A., que permitió la llegada de la clínica móvil a la comuna. Expresó que “esta iniciativa facilitó el acceso a mamografías a nuestras vecinas, sin la necesidad de que deban trasladarse a otras ciudades, ampliando además el rango de atención y fortaleciendo la labor preventiva en salud que se realiza en el territorio”.

Esta atención fue completamente gratuita y permitió resolver parte de la lista de espera comunal, beneficiando a vecinas que, de otra forma, no podrían acceder al examen de forma oportuna. Por ello, el objetivo de esta acción es impulsar la prevención y el diagnóstico temprano.

"Desde la empresa Colbún S.A. estamos muy contentos de colaborar en la prevención del cáncer de mama en la comuna, acortando brechas de acceso y tiempos de espera gracias a la llegada del mamógrafo móvil. Esta iniciativa, coordinada con el CESFAM local, no sólo facilitó que las mujeres no tengan que trasladarse a Linares, sino que también promovió políticas inclusivas con un impacto positivo en toda la comunidad. Durante una semana se realizaron más de 180 mamografías gratuitas, cuyos resultados quedarán disponibles para las usuarias y el sistema de salud, reforzando así nuestro compromiso con la equidad y el bienestar", manifestó Carolina Jacques, jefa de Asuntos Públicos de Colbún S.A. en El Maule.

Kimberly Burgos, tecnóloga médica de FALP, explicó que “este examen es clave para prevenir el cáncer de mama, una enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año. La mamografía permite detectar anormalidades a tiempo, incluso antes de que haya síntomas. Por eso, es fundamental que todas las mujeres a partir de los 40 años se la realicen una vez al año. Además, es importante realizarse el autoexamen en casa: si notas un bulto, dolor, secreción o algún cambio en tus mamas, consulta de inmediato”.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos permanentes del municipio y Colbún S.A. por generar alianzas que respondan a las necesidades reales de los vecinos, con especial énfasis en la promoción de la salud y el bienestar de las mujeres de la comuna. Asimismo, este operativo también se llevó a cabo en la región del Biobío junto a las municipalidades de Quilleco y Antuco, la FALP y Colbún S.A., beneficiando a más 100 mujeres con operativos de mamografías gratuitas en dichas localidades.