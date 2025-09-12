Policial 12-09-2025

Operativo Fortaleza: despliegue entre Carabineros y PDI logra 257 detenciones en la Región del Maule y 3.348 en todo el país

La Seremi de Seguridad Pública de la región del Maule, María José Gómez Castillo, informó los resultados regionales del operativo nacional "Operación Fortaleza" que se desarrolló desde la madrugada del martes 9 hasta la madrugada del miércoles 10 de septiembre, desplegando 6.733 funcionarios policiales en las 16 regiones del país.

Este segundo operativo conjunto nacional entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones estuvo orientado al despliegue focalizado en sectores con alta concentración de criminalidad e incidencia delictual, incluyendo acciones vinculadas a la búsqueda de prófugos, al control migratorio y la ejecución de focos investigativos.

El despliegue regional de la "Operación Fortaleza" movilizó un total de 1.441 funcionarios policiales, incluyendo 1.231 efectivos de Carabineros y 210 detectives de la PDI. Durante la jornada se realizaron controles preventivos de identidad, fiscalizaciones de extranjeros y se cursaron 583 infracciones.

Como resultado del operativo conjunto en la región del Maule se produjeron 257 detenciones, lográndose, además, el decomiso de drogas y la incautación de armas de fuego.

A nivel nacional, el operativo concluyó con 3.348 detenciones, el decomiso de 1.018 kilos de droga, la incautación de 147 armas de fuego y 1.221 municiones. Del total de detenciones, 1.831 corresponden a órdenes de aprehensión pendientes y 1.517 a detenciones en flagrancia. Además, el 77% de detenciones se concentró en regiones, mientras que en la Región Metropolitana se registró el 23% del total de detenciones.

