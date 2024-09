Opinión 28-09-2024

Oportunidades y proyecciones de las carreras TI

Benjamín Toselli, presidente ejecutivo de IT Hunter International – www.it-hunter.cl



En un mundo donde la transformación digital y los avances tecnológicos penetran en los diferentes sectores e industrias, estudiar una carrera tecnológica se ha transformado en una vía efectiva para ingresar al mundo laboral y proyectarse profesionalmente.

Hoy las carreras tecnológicas contribuyen de manera importante al desarrollo económico, la innovación y la competitividad en cualquier sociedad. En este contexto, la demanda de especialistas en tecnologías no sólo viene al alza desde hace tiempo, sino que además el sector TI se proyecta como uno de los que tendrá mayor crecimiento en los próximos años.

Estudiar una carrera relacionada con la tecnología permite acceder a variadas oportunidades laborales y beneficios a largo plazo. La razón de ello es que, en la medida que el mundo se transforma digitalmente, las organizaciones de todos los sectores e industrias necesitan de talentos TI para continuar siendo competitivas, cuidar su infraestructura digital, mejorar sus procesos y desarrollar soluciones innovadoras.

Algunas de las áreas donde más profesionales tecnológicos se requieren actualmente son Desarrollo de Software, Inteligencia Artificial (IA) y Ciencia de Datos, Infraestructura TI, y Ciberseguridad.

Dado el aumento de los ataques informáticos, para las organizaciones es fundamental proteger sus datos y redes, lo que aumenta la búsqueda y selección de estos profesionales. Asimismo, el análisis de datos y el avance de la IA están modificando la manera en que las compañías adoptan sus decisiones lo que genera nuevas oportunidades laborales para los expertos en Machine Learning y los científicos de datos.

Respecto a los salarios, en general los perfiles TI que se encuentran activos laboralmente perciben rentas que son competitivas y tienen la posibilidad de crecer profesionalmente y acceder a otros beneficios (sueldo emocional) como, por ejemplo, el teletrabajo y flexibilidad horaria.

La remuneración promedio de un especialista en tecnología supera los ingresos medios de muchas otras profesiones, y las oportunidades de ascenso son mucho más amplias, como consecuencia de la innovación continua y el crecimiento del sector. De acuerdo con nuestra 11° Guía Salarial TIC (2022-2023) los salarios líquidos de estos profesionales en Chile fluctúan entre 700 mil y 15 millones de pesos.

En relación a la estabilidad laboral, las organizaciones de todos los tamaños, sectores e industrias requieren de expertos en tecnología para estar al día con los avances y atender adecuadamente los retos que vayan surgiendo, situación que garantiza una demanda permanente de estos profesionales en el tiempo, aún en momentos donde la economía no anda bien.

El futuro del mundo laboral está relacionado de manera intrínseca al desarrollo tecnológico y, en consecuencia, seguir una carrera en dicha área entrega a los alumnos las herramientas necesarias para afrontar los desafíos del futuro y la oportunidad de ser parte activa de la transformación digital del planeta. En el fondo, la tecnología tiene una incidencia directa en los resultados de los negocios y en el progreso de la humanidad.