Nacional 11-05-2023

Oposición pide a Cancillería más medidas por intervención del río Vizcachas: "Afecta nuestra soberanía"

Ante la denuncia de estancieros de Magallanes, el Gobierno envió una nota a Argentina para pedir antecedentes de la situación del cauce binacional.



El río Vizcachas, que nace en el sudeste de la provincia de Santa Cruz (Argentina) y llega a la comuna de Torres del Paine, en Magallanes, estaría siendo afectado por el desvío de su caudal desde territorio trasandino. Ante la denuncia realizada por estancieros, dando cuenta de la intervención que tuvo el río, la Cancillería chilena envío una nota a Argentina para pedir antecedentes de la afectación del caudal binacional.



El diputado republicano Stephan Schubert dio cuenta de los hechos en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en presencia del canciller Alberto Van Klaveren y la subsecretaria Gloria de la Fuente, y surgieron diversas reacciones al interior del Congreso. El presidente de la comisión de Defensa, Francisco Undurraga (EVO), explicó que "esta situación reviste máxima urgencia y afecta gravemente nuestra soberanía y recursos hídricos a los que debemos proteger". "Exigimos a la Cancillería que no solamente exprese el molestar de nuestro país, sino que genere prontamente la corrección de la situación acaecida. Debemos proteger nuestros recursos naturales y por esto, desde la comisión de Defensa enviaremos un oficio a Cancillería y al ministerio de Relación Exteriores para recabar, no solo la información de lo sucedido, sino conocer cuáles serán las acciones a seguir", agregó. El diputado Cristián Labbé (UDI) emplazó a la Cancillería a "no es solo mandar cartas, hay que pedir explicaciones, y además, deberían juntarse con el canciller argentino para ver en conjunto qué está pasando con ese río". Por su parte, el diputado Christian Matheson (IND), representante de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, valoró la carta de protesta de Cancillería "pero esto no puede quedar sólo en un documento que tiene poco o nulo efecto. Lo que debe exigir el Estado de Chile es que cualquier intervención al río Vizcacha se detenga y se restituya el flujo natural de este cauce internacional, pues no sólo afecta a estancieros de la región de Magallanes, sino también a la flora y fauna del entorno de las Torres del Paine, por lo que no se debiera descartar acudir a la Corte Internacional de la Haya para que se restituya el derecho internacional que hoy se ve afectado".