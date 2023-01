Social 06-01-2023

Orden de preferencia por sobre puntajes de corte: Postulación a la educación superior 2023 prioriza la vocación

Comenzó el 2023, y junto con él llegan los resultados obtenidos en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), donde miles de jóvenes de todo el país, conocieron sus puntajes este 3 de enero.

Pero a esto, hay que sumarle ciertos factores de suma relevancia en este periodo de postulación, ya que, por primera vez, no hubo puntajes de corte en ninguna carrera, situación que, si bien acompleja al no saber que puntaje se debería ponderar, también es un plus, ya que se prioriza el orden de preferencia en la postulación.

La vocación siempre debería ser lo más importante a la hora de ingresar a una carrera universitaria, y en este nuevo proceso de postulación, se hace el llamado a poner en relevancia las carreras según otros factores, más allá del puntaje de corte. Frente a esto, el director del proyecto de admisión de la UCM, Jorge Acevedo, comentó:

“Los puntajes de corte siempre han sido referenciales, sin embargo, para la Admisión 2023 se torna complejo considerarlos debido a que existe un instrumento nuevo que es la PAES con una escala distinta de puntajes a la PDT, por lo tanto, no es comparable. Se recomienda que el estudiante coloque en primera preferencia la carrera y la universidad en la cual desea estudiar y así sucesivamente ir barajando las alternativas siguientes. Siempre tomando en consideración factores tanto vocacionales, familiares y presupuestarios”, expresó el director.

Por otra parte, Felipe Ramos, alumno egresado de cuarto medio en la generación 2022 del Liceo Abate Molina, destacó el poner en primera opción la carrera que más deseen los postulantes, pensando siempre en que serán los profesionales del futuro: “Es importante que en este proceso todos prioricemos nuestra verdadera vocación, no hay puntajes de corte, solo una tabla de conversión del DEMRE, pero ya que es un proceso nuevo, tenemos la opción de poner en primera opción la carrera en la cual queremos dedicarnos en unos años”, sostuvo.