Social 26-09-2025

Organizaciones de personas mayores de las provincias de Cauquenes y Linares obtienen financiamiento de SENAMA

Clubes, Uniones Comunales de personas mayores podrán materializar iniciativas que mejoren su calidad de vida por un monto total de 120 millones de pesos.

Cerca de 365 agrupaciones de toda la Región del Maule están siendo beneficiadas con la entrega del Fondo Nacional del Adulto Mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), en una inversión que alcanzó los 307 millones de pesos. De ese total, más de cien iniciativas pertenecen a organizaciones de las Provincias de Cauquenes (41) y Linares (111), las que recibieron sus certificados por diversas autoridades de Gobierno en unas emotivas ceremonias realizadas en las comunas de Linares y Chanco.

Las jornadas fueron encabezadas por los delegados presidenciales provinciales, Aly Valderrama y Carlos Merino, junto a la seremi de Desarrollo Social y Familia, Andrea Soto, el coordinador regional de SENAMA, Ignacio Salas.

La delegada presidencial de Linares, Aly Valderrama señaló: “se ha beneficiado a más de 150 organizaciones dirigidas o lideradas por adultos mayores y entregado más de 120 millones de pesos en beneficio a estas agrupaciones. Cada una de ellas ha presentado proyectos que tienen relación con financiamiento para materiales o para viajes, o incluso en ayudas sociales para sus integrantes. Por lo tanto, para nosotros es muy significativo hacer entrega de estos recursos que van en beneficio de nuestros adultos mayores y adicionalmente, porque la permite mantenerse activos e insertos en la sociedad”.

En tanto, la seremi desarrollo social y familia, Andrea Soto, manifestó que “estamos cumpliendo el mandato del presidente Gabriel Boric, que es valorar, homenajear y dignificar a las personas mayores. A quienes nos han antecedido, quienes han trabajado tan duro para permitirnos vivir en un Chile que avanza, que alcanza mejoras tan significativas como el aumento de las pensiones, por ejemplo. Y es por eso que, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la Región del Maule, destacamos esta entrega del Fondo Nacional del Adulto Mayor durante este 2025, porque ha impulsado a organizaciones y clubes de las 30 comunas, y aquí en el Maule Sur; en las provincias de Linares y Cauquenes; ha permitido financiar 152 proyectos de personas mayores, avanzando en mejorar su calidad de vida, en fomentar su buena salud y en otorgarle dignidad a la vejez”

Finalmente, el coordinador regional de SENAMA Maule, Ignacio Salas, comentó: “se trata de iniciativas que son autogestionadas, que nacen de ellos y que consisten en paseos, viajes, en mejoras a sus clubes de adulto mayor entre otras, y este año se ha beneficiado a más 365 organizaciones de toda la región. El plus de esta iniciativa es que son proyectos que nacen de sus propias necesidades, ya que para nosotros es vital que tengan un envejecimiento digno, activo y saludable. Este fondo es una prueba de ello, ya que creemos que tienen mucho que aportar a la sociedad con su experiencia y sabiduría”.

