Cultura 11-01-2023

Orquesta Clásica del Maule prepara concierto en Frutillar



- El elenco estable del Teatro Regional del Maule, bajo la dirección titular de Francisco Rettig, será parte de las semanas musicales que se desarrollan en la ciudad de la región de Los Lagos.

Una selección de sinfonías prepara la Orquesta Clásica del Maule (OCM) para su debut en las Semanas Musicales de Frutillar. El esperado concierto se efectuará el domingo 29 de enero, a las 19 horas, en el espacio tronador del Teatro del Lago.



Durante ocho días Frutillar se llenará de música de todos los tiempos y estilos, con el virtuosismo de orquestas sinfónicas, grupos de cámara y solistas, a orillas del lago Llanquihue para celebrar la edición número 55 de este importante evento para la música a nivel nacional.



En esta oportunidad la Orquesta Clásica del Maule presentará un programa compuesto por la Sinfonía N° 41 en do mayor de Mozart, conocida como Júpiter; continúa con la primera sinfonía de Beethoven; y finalizará con la Sinfonía Clásica de Prokófiev. Todo bajo la batuta de su director titular, Francisco Rettig.



“Este concierto no considera solista, pues pienso que debía ser un concierto básicamente de la orquesta. Es el debut de nuestro elenco y es la orquesta tiene que lucir sus cualidades y así será, pues toca muy bien. Entonces elegimos un programa muy exigente que comprende estas tres sinfonías: Júpiter, la primera de Beethoven y la primera de Prokófiev, lo que te da un espectro amplio, desde Mozart hasta Prokófiev y lo hago porque sé que ese repertorio la orquesta lo puede interpretar muy bien”, detalló el reconocido director chileno, Francisco Rettig.



“Frutillar es un lugar que, dentro del aspecto musical chileno, se ha transformado en un espacio donde se supone que hay una excelencia para llegar ahí. Entonces a mí me alegra mucho que hayan reconocido a nuestra orquesta y nuestro trabajo que se ha difundido en otras partes de Chile, por ejemplo, en Valparaíso o Santiago, y la gente se preguntaba cuándo viene la orquesta acá. Entonces yo lo tomo como un reconocimiento grande, no a mí, sino a lo que hemos hecho entre todos”, mencionó Rettig, quien manifestó sentirse muy vinculado a este espacio en lo personal y profesional, con participaciones desde la segunda edición.

Las entradas a este concierto se pueden adquirir en modalidad online por sistema TicketPro.







CONCIERTO EN EL MAULE



Como antesala a su debut en las Semanas Musicales de Frutillar, la Orquesta Clásica del Maule se presentará en la sala principal del TRM, donde interpretará el mismo repertorio para su público de la región.



El concierto se efectuará a las 19:30 horas del viernes 20 de enero. Las entradas se pueden adquirir en vivoticket.cl.