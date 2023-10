Cultura 18-10-2023

Orquesta Clásica del Maule rinde homenaje a la democracia y la memoria a través de la música



- El elenco, bajo la dirección de Francisco Rettig, brindará un interesante repertorio compuesto exclusivamente por obras de compositores nacionales.

En conmemoración del 50° aniversario del Golpe Militar en Chile, la Orquesta Clásica del Maule se prepara para presentar un programa musical profundamente significativo titulado “Sinfonía Democrática”. Este evento de temporada destaca la obra del talentoso músico y compositor chileno Nino García, cuya “Sinfonía Democrática” fue creada en 1991, tras el fin del régimen militar. Esta obra, originalmente compuesta para un ensamble de cámara, ha sido pocas veces interpretada y se presentará en su formación original para octeto por primera vez en la región.



El programa que será dirigido por el Maestro Francisco Rettig, también incluye las obras del destacado compositor y formador chileno Jorge Peña Hen, tituladas “Tonada” y “Melodía para Orquesta”. Peña Hen, precursor de las orquestas infantiles en Latinoamérica, dejó un legado perdurable en la música chilena, a pesar de su trágico destino en manos de la represión el 16 de octubre de 1973.



Además, la obra “Chile en Cuatro Cuerdas” del eminente musicólogo y filósofo chileno Gastón Soublette, que recopila temas folclóricos de distintas regiones del país, será presentada para enriquecer este programa de profundo valor cultural.



El concierto contará con la participación solista de la destacada intérprete de piano alemana, Beatrice Berthold, y el reconocido guitarrista chileno, Romilio Orellana, quienes recientemente estrenaron “Sinfonía Democrática” en la televisión chilena junto a la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago y la dirección de Pablo Carrasco Villablanca.



“Me he vuelto un fan de Sinfonía Democrática, ya la he tocado, la he grabado, entonces cada vez la conozco más y encuentro que tiene una riqueza fabulosa, un ingenio increíble y sobre todo tiene un relato épico desde la pérdida de la democracia, hasta la llegada a la democracia. Es como una batalla, por lo tanto, es una obra que tiene que ver con un momento histórico que pasamos como pueblo chileno, pero también es una obra universal, en el sentido de lo perdido y de lo que llegamos a tener”, mencionó Orellana en medio de los preparativos de este concierto.



LA OBRA Y SU AUTOR: “SINFONÍA DEMOCRÁTICA” POR NINO GARCÍA





En el marco del 50 aniversario del golpe militar de 1973 en Chile y en medio de las demandas sociales actuales, resurge la emblemática obra “Sinfonía Democrática” del destacado compositor chileno Nino García. Pese a su paso fugaz por la vida, García dejó un legado musical que abarca un cúmulo de obras y composiciones de diversos géneros y estilos, transitando con éxito entre los mundos de la música popular y la docta.



Compuesta en 1991 para conmemorar el retorno a la democracia en los años noventa, “Sinfonía Democrática” se presenta como un relato musical evocador y descriptivo. Nos sumerge en imágenes que representan momentos significativos de la historia chilena, desde figuras como Violeta Parra y Víctor Jara, hasta el gobierno de la Unidad Popular y las protestas sociales de los años ochenta.