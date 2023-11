Cultura 21-11-2023

Orquesta Sinfónica Juvenil del Maule homenajeó a Jorge Peña Hen, músico asesinado en dictadura

- El elenco finalizó sus presentaciones del año con un concierto conmemorativo por los 50 años del Golpe Militar. El público en el Teatro Regional del Maule se puso de pie para ovacionar a los jóvenes músicos.

“Por la memoria y el futuro. La música un lugar de encuentro”, así se denominó el concierto dado por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Maule que tuvo su momento culmen con la interpretación de Melodía, una obra inconclusa de Jorge Peña Hen, fundador de la Escuela Experimental de Música de La Serena desde donde surgieron las Orquestas Infantiles de Chile y de América Latina.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile, esta pieza cobra un significado importante, pues Peña Hen comenzó a escribirla a solo días de ser ejecutado por la Caravana de la Muerte el 16 de octubre 1973.

Tamara Jorquera, directora de la Orquesta, comentó que “para nosotros, interpretar esta pieza estuvo cargado de mucha emotividad y también de cariño, a pesar de que ninguno de nosotros conocimos a Jorge Peñ Hen, gracias a él todos nosotros estamos aquí el día de hoy. Yo también empecé en una orquesta juvenil y este movimiento que es tan grande y no hubiese sido posible sin él”.

La maestra explicó que “la melodía principal que pudieron escuchar (en el concierto) Jorge Peña Hen la escribió con la cabeza de un palo de fósforo quemado y fue lo que se pudo rescatar después de que él fuera fusilado. A partir de esta melodía se creó este arreglo para orquesta sinfónica y conocer la historia que hay detrás de esta composición es súper fuerte y conmemorando los 50 años del Golpe de Estado en nuestro país, es un recordatorio, a través de nuestro arte, de que esto no puede pasar nunca más”.

Brayan Lara, chelista de la Orquesta destacó que “la memoria es algo que los chilenos no podemos perder, que tenemos que ser conscientes de las cosas que pasaron y conscientes de nuestra historia para no volver a repetirla”.

OVACIÓN DE PIE POR EL ALTO NIVEL MUSICAL

El concierto de gala tuvo un amplio repertorio que incluyó la Suite N° 1 de Carmen, seis movimientos de Los comediantes del ruso Dimitri Kabalevsky; Génesis de Rossano Galante, Danzón N°2 de Arturo Márquez; el preludio de Palladio de Karl Jenkins; Hoppa de Ernesto Calderón y Mourão, del brasilero César Guerra-Peixe.

La presentación finalizó con Melodía inconclusa de Peña Hen con arreglos de Daniel Flores, momento en el que el público se puso de pie para ovacionar al elenco maulino.

Jacobo Suárez, uno de los asistentes destacó que “realmente me sorprendió el nivel de los muchachos, no me esperaba esto. Asistí a ambos conciertos que dieron aquí en el teatro y se nota el talento, la disciplina y el amor por la música”.

De hecho, los jóvenes no ocultaron su emoción y se hizo evidente el ambiente de compañerismo y amistad que se viven como grupo. Emilia Cáceres percusionista del elenco enfatizó en que “personalmente, considero que la Orquesta lo disfrutó harto, se sintió esa energía bonita que se siente en el escenario. El trabajo de todos los profesores, de la directora estuvo muy bueno, entonces estoy orgullosa de la orquesta y del trabajo que pudimos dar durante todo el año”.

Y es que no fue un año fácil producto de las inundaciones en la región, las que afectaron las casas de varios de los músicos de Licantén y Vichuquén. Aun así, continuaron sus ensayos e interpretaron piezas de alto nivel de complejidad.

La maestra Tamara Jorquera, directora de la Orquesta enfatizó en que el elenco juvenil del Maule “está en un nivel avanzado y eso nos permitió a nosotros interpretar solamente obras originales y no interpretar ningún arreglo para orquestas juveniles. Tenemos la suerte de contar con instrumentación completa, entonces pudimos abarcar un repertorio latinoamericano, de tradición occidental y fue bastante entretenido hacer estas piezas”.

El avance que ha tenido el grupo ha sido fruto de un arduo trabajo. “Nosotros en las orquestas juveniles siempre tenemos que estar haciendo adaptaciones o arreglos porque algún niño no puede interpretar algunas partes porque están un poco difíciles. Interpretar piezas originales era algo impensado hace unos cuatro años. Yo misma formé parte de esta orquesta regional y solo interpretábamos arreglos, entonces llegar a este nivel es un tremendo logro sobre todo para los jóvenes de la región y para los profesores de las orquestas bases. Tenemos la suerte de que el Maule tiene muy buenas orquestas bases y esto es para que los profesores se sientan muy orgullosos de sus estudiantes”, puntualizó Jorquera.