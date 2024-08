Deportes 17-08-2024

Oscar Bonilla, nuevo monarca regional en Serie de 35 años

- Venció a Galpones de Río Claro en lanzamientos penales. Ahora representarán a la región en el nacional de Salamanca

Un partido digno de una final a pesar que Bonilla no tuvo un buen inicio . El cuadro de Galpones de Río Claro trabajó muy bien en los primeros minutos , con tranquilidad.. A los 6 minutos , una jugada en profundidad para Aravena quien levantó la cabeza y envió al centro que fue conectado por Patricio Reyes , que ingresó sin marca y liquidó con un toque suave al portero Mauricio Sepúlveda , marcando el único tanto del primer tiempo . Recordar que en esta serie se juegan 35 minutos por lado .

CON DIENTES APRETADOS

En la etapa de complemento , despertó Bonilla y se dio cuenta que había que cambiar la actitud para hacer daño . A los 39 minutos , un gol muy parecido en su gestación al primero , en un centro que finiquitó Cristian Barros para anotar la igualdad transitoria y provocar el grito de gol en las gargantas de la hinchada siempre fiel de Bonilla .

Pero , quedaba más emoción y suspenso en la final de la serie de 35 años . A los 56 minutos , lanzamiento de esquina y en una serie de rebotes , apareció Jorge Pérez , quien con zurdazo anidó la pelota en el arco sur defendido por el “picho” Sepúlveda , quebrando la paridad y colocando la ventaja para el equipo azul de Río Claro .

Oscar Bonilla no se desesperó y siguió buscando el arco de Galpones. Cuando faltaban tres minutos para el término del partido y cuando el elenco del norte comenzaba a celebrar , llegó el tanto de la igualdad desde la banca. Rodrigo Lara , jugador que había ingresado en la segunda etapa , recibió la habilitación magistral del maestro Mauricio Zenteno y con un tiro potente , esquinado, anidó el balón al fondo de la red , cuando se cumplían los 66 minutos . Un tanto que sin duda fue celebrado en el cielo por Zapallito y Lachy , los que siempre están en todas partes acompañando al equipo . Con ese resultado finalizó el partido y había que definir desde el punto penal.

PENALES

La tensión se respiraba en el multicolor del fiscal de Talca . Pero , había cierta confianza porque Mauricio Sepúlveda , arquero de Bonilla , tiene una gran habilidad para tapar los penales .

No fue fácil el inicio de la definición desde los doce pasos . Comenzó el cuadro de Bonilla , frente al balón Mauricio Zenteno , pero, lamentablemente, su tiro fue atajado por Alex Morales de Galpones de Río Claro . Luego , el turno fue para los azules con Patricio Reyes , frente al balón y anotaba la ventaja . En la tanda de los penales también Julio Maureira anotó para Bonilla y la cuenta quedaba igualada 1 a 1 . Luego , Mauricio González , para Galpones , pero estuvo brillante Sepúlveda , para desviar la pelotita . Víctor Flores , jugador de Bonilla , se encargaba de ampliar la diferencia 2 a 1 . Javier Aravena , de Galpones , no pudo anotar tras la tapada de Sepúlveda . A continuación, el turno de José Luis Lara , quien con potencia apuntaba el 3 a 1 , a favor de Oscar Bonilla . Llegó el momento clave donde el jugador Bustamante estaba frente al balón y le dio a las nubes , con lo cual Bonilla se proclama campeón regional en la serie de 35 años . El último en ponerse la corona , en la comuna de Linares , fue Diablos Rojos , que logró también el título , en el mismo fiscal de Talca, enfrentando al mismo rival .

Muchos linarenses viajaron a Talca para apoyar al cuadro de Bonilla. El alcalde Mario Meza Vásquez y el Concejal , Christian Gonzalez Monsalve , que apoyaron desde siempre al equipo de la comuna , estuvieron presentes para entregar la copa junto a los dirigentes de ANFA regional .

Ahora el desafío será mayor: representar a la Región del Maule en el campeonato nacional a realizarse en la ciudad de Salamanca.

LOS NOMBRES QUE QUEDARÁN EN EL PÓDIUM

Que duda cabe , que estos nombres quedarán archivados en las páginas del Club Oscar Bonilla : Mauricio Sepúlveda , Francisco Rojas , Andrés Valdés , Rodrigo Lara, Víctor Flores , José Luis Lara , Juan Bastías , Rodrigo Zenteno , Patricio Gatica , Mauricio Zenteno , Julio Maureira , Carlos Tapia , Cristian Barros , Eduardo López, Juan Olguín , Marco Bravo , Luis Núñez, Damián Gatica y Juan Norambuena, junto a la dupla técnica integrada por José Verdugo y Luis Leiva .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo