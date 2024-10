Política 01-10-2024

Oscar Bonilla, presidente regional UDI: "las consecuencias políticas de la situación de Mario Meza las veremos en las urnas"

Luego que Renovación Nacional suspendiera de su militancia al Alcalde de Linares y vicepresidente nacional, Mario Meza, y al ex administrador municipal y jefe de DIDECO John Sancho, las reacciones en materia política no ha dejado de aparecer.

Desde Chile Vamos, por ejemplo, ahora fue el presidente regional Maule de la UDI, Óscar Bonilla, quien instaló una visión respecto de lo ocurrido en tribunales, con la formalización de ambos personeros por presunto fraude al Fisco y las medidas cautelares aplicadas en cada caso, más a otras 10 personas: lamentamos todo lo que está pasando, siempre respetando el principio de presunción de inocencia que le cabe a todo ciudadano cuando está en calidad de imputado. Nosotros como UDI no tenemos ninguna participación en esto, porque no tenemos concejales en ese Municipio. Nos sentimos afectados, por cierto, como integrantes de Chile Vamos y, por ello, hay que dejar que la Justicia opere y acatar el resultado de esa investigación.

No obstante, agregó que hay algo que está pasando algo desapercibido y es el hecho que aquí existe un Concejo que tiene también una responsabilidad civil y penal, que han firmado acuerdos de Concejo, en las sesiones de la época investigada marzo-julio 2020, sobre lo que tienen que responder ellos son fiscalizadores y, por ello, si esto se va a investigar, que todos los concejales del lado político que sea, asuman esa responsabilidad también.

Finalmente, y sobre un tema que ha surgido en el comentario ciudadano, respecto de si debiera o no seguir en campaña a la reelección Mario Meza, Óscar Bonilla indicó: de acuerdo a las leyes, él puede seguir en su candidatura porque está siendo investigado y con una medida precautoria otra cosa es la consecuencia política que esto tenga en la Comunidad, eso se verá en las urnas, probablemente, en la elección de octubre.