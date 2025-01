Deportes 16-01-2025

Oscar Bonilla quiere hacer historia en el Nacional Senior 35 en Salamanca

Al cierre de esta edición se jugaba partido clave para conocer el rival

Una campaña extraordinaria es la que está cumpliendo el equipo de Oscar Bonilla representando a la Asociación Víctor Zavala Bravo y la región del Maule en el campeonato nacional, serie 35 años, que se realiza en la ciudad de Salamanca . Con canasta limpia , tres partidos , tres victorias y transformando a Patricio Reyes como el goleador del equipo y probablemente de la primera fase que culminaba al termino de esta edición .

El propio Patricio Reyes , refuerzo del equipo linarense , entrevistado por los colegas que están en el nacional, dijo que “ estamos muy contentos por el grupo , hemos terminado de la mejor forma y gracias a Dios , aparecieron los goles . Queremos llegar a lo más alto . El merito de este cuadro es que hay muy buenos jugadores con los cuales nos afiatamos muy bien , además que todos tenemos un objetivo y estamos muy motivados. Sé que mañana vamos a contar con la barra que estará apoyándonos en estos cuartos de final”.

El defensa Álvaro Medina , señaló: “ no fue fácil esta etapa , jugar tres días seguidos 90 minutos con una temperatura alta es muy complicado , al igual que los rivales que teníamos . Esta institución es muy grande, con un tremendo grupo humano y feliz de estar aquí , ya que soy del equipo de Galpones , pero ya había defendido a la Linares en otro campeonato. Ha sido una linda experiencia y esperamos llegar a la final y ser los monarcas “.

Finalmente, el técnico Claudio Zarricueta , dijo que “ no me esperaba estos excelentes resultados , pero nos hemos preparado para este desafío con mucho entrenamiento , con un proceso muy lindo y la verdad que se nos dio en esta primera etapa , enfrentamos a tres rivales de tres regiones diferentes. Han sido agotadores estos días, sin tregua, donde el equipo también ha estado a la altura en un nacional muy exigente . Lo positivo que tenemos un muy buen grupo , con mucho compañerismo y grandes jugadores, vamos con toda la Fe junto a una delegación que estará apoyándonos desde las graderías .Nuestra meta es dejar el nombre de Linares en lo más alto y por qué no, traernos la copa de este nacional”.

Al cierre de esta edición se definía el rival de Oscar Bonilla para los cuartos de final a disputarse este viernes desde las 21:00 horas.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo