Deportes 26-07-2023

Oscar Bonilla sacó pasajes para la gran final en serie de 35 años

- Con gol de penal de Mauricio Zenteno

Se han preparado desde comienzos de año con el solo objetivo de salir campeones en serie de 35 años. El partido de vuelta se disputó en la comuna de Río Claro, frente a uno de los elencos que siempre ha estado disputando instancias finales de los diferentes torneos que organiza ANFA regional.

El cuadro que dirigen el binomio Carlos Chacón con Luis Leiva, técnicos de Oscar Bonilla, viajaron con un triunfo bajo la manga, tras vencer al equipo de Galpones, por 3 a 2.

No fue un partido fácil en la tierra de “condorito” , pero Bonilla nunca pasó inconvenientes y merced de aquello tuvo dos penales que le cometieron a “Richi” Latorre , ambos fueron ejecutados por el capitán Mauricio Zenteno , en uno de ellos falló y en el segundo a pesar de que el arquero de Galpones contuvo a medias porque en el rebote no falló Zenteno y facturó el 1 a 0 a favor de los linarenses que sellaron su paso a la final de esta categoría. Ahora esperan al ganador de la llave entre Atlético Curicó Amateur y Juventud Guadalupe .

PURA FELICIDAD

El propio capitán de Bonilla, el ex futbolista profesional Mauricio Zenteno, dijo: “creo que no fue un buen partido, no jugamos el fútbol que veníamos desarrollando, pero lo más importante es que llegamos a la final que era el primer objetivo y ahora nos quedan 70 minutos, para los cuales nos hemos preparados en estos meses. Felicitar al equipo que siempre estuvo bien parado en lo defensivo. Desde el 2009, que no estábamos en estas instancias. Aprovecho de entregar las mejores vibras a Guadalupe y ojalá que se pueda dar una final entre dos cuadros linarenses”.

El goleador, Richi Latorre, manifestó que “estoy muy emocionado, por este triunfo en un partido que fue muy complicado. Nos hemos sacrificado bastante desde el mes de enero y hemos dado el primer paso para luchar esta opción de jugar una final, tenemos un grato ambiente con un trabajo casi profesional y con un tremendo grupo que se merece levantar la copa”.

Uno de los estrategas Carlos Chacón, opinó: “nosotros debemos siempre entregar tranquilidad a los jugadores, si bien es cierto en un principio se nos complicó, la solidez defensiva que tenemos nos permitió sumar este triunfo. La virtud nuestra es la paciencia, tuvimos posibilidades igual que ellos, creo que aquí ganó la experiencia, ha sido un trabajo minucioso de seis meses que nos lleva a disputar una final. Somos un club muy humilde y queremos entregarle a nuestra hinchada una alegría. Ahora tenemos que entrenar con todas las ganas y el doble para plasmar el título”.

LLAVE PENDIENTE

El partido de vuelta, entre Atlético Curicó Amateur y Juventud Guadalupe, ya tiene fecha y horario. Se programó para este sábado desde las 15:30 horas en el estadio ANFA Curicó. Recordar que, en la ida jugado en Linares, el marcador fue de 0 a 0. Todo se definirá este fin de semana en la ciudad de las tortas.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo