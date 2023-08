Deportes 11-08-2023

Oscar Bonilla saltará al Fiscal de Talca con el objetivo de dar la vuelta olímpica



Duelo ante Atlético Curicó se juega este sábado desde las 15:30 Horas



Comenzó la cuenta regresiva. Mañana el césped del multicolor de la ciudad del piduco, será el epicentro de la esperada gran final entre las dos mejores instituciones que se mostrarán los dientes y lucharán cada balón para transformarse en el rey de la serie de 35 años. Un cetro que podría tener por segunda vez consecutiva la comuna del Maule Sur. Recordemos que Diablos Rojos es el actual monarca de esta categoría.

Oscar Bonilla, es un equipo que tiene una madurez futbolística, de la mano del ex futbolista profesional Mauricio Zenteno, y los refuerzos que tienen un respeto en todas las canchas, donde en los partidos más complejos han salido airosos.

La preparación comenzó en el mes de enero, con un solo objetivo: ser campeones regionales. La última formación que presentó la dupla Carlos Chacón y Luis Leiva, de Oscar Bonilla, fue con: Mauricio Sepúlveda, Patricio Gatica, Andrés Valdés, Daniel Vergara, Cristopher Tapia, Rodrigo Zenteno, Mauricio Alegría, Mauricio Zenteno, Walter Arias, Alexis Soza y Ricardo Latorre.

En la previa del duelo decisivo, Luis Leiva, nos comenta que han vivido esta última semana, a pocas horas de la gran final: “estamos motivados para el partido, quizás el más importante en la historia de nuestro club. Ha sido una preparación intensa, estamos muy ansiosos de que llegue el sábado para jugar. Sabemos que no será fácil, por algo Curicó Unido está en la final. En ambas instituciones hay muy buenos jugadores. En lo psicológico están en perfectas condiciones, el grupo esta súper unido. No tenemos ningún lesionado, llegamos 24 de 25 jugadores que están en la nómina. Sólo no estará José Vergara, por motivos laborales. Sin duda que será una linda fiesta con nuestra gente y esperamos dar una tremenda alegría a toda la gente que nos ha seguido en la campaña y que estarán mañana en Talca, para la gran fiesta este sábado.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo