Deportes 17-08-2023

Oscar Bonilla , un sueño que se desvaneció en los lanzamientos penales

- Los linarenses se inclinaron ante los curicanos y cayeron por 3 a 2

Comenzaron un trabajo minucioso desde el mes de enero. Con jugadores que estaban ilusionados por alcanzar el título que añoraban y que era el objetivo central de esta preparación. A medida que avanzaban, derribando y dejando equipos en el camino, cada vez se acrecentaba la idea de luchar por la copa en la categoría senior 35.

Tras eliminar al cuadro de Cachorros, llegó lo que todos esperaban. La definición frente al elenco de Atlético Curicó Unido, que había despechado al buen equipo de Juventud Guadalupe.

El duelo final se disputó en cancha neutral, el escenario escogido fue el multicolor del Fiscal de Talca. Con varios buses acompañando a los linarenses fue sin duda, como le fue en cada recinto donde disputó cada encuentro con una hinchada fiel y que fue en gran masa para apoyarlos desde las graderías.

LO FUTBOLÍSTICO

Nadie nos puede contar, el equipo de Diario El Heraldo, estuvo en Talca. Objetivamente, Bonilla fue muy superior en todos los sectores del campo de juego, creándose oportunidades que lamentablemente no fueron convertidas en los dos tiempos. Los curicanos, no lograron inquietar al portero Sepúlveda y cuando llegaron al pórtico estaba la seguridad, gracias a la defensa que estuvo muy concentrada en los 70 minutos de juego.

PENALES

Fue una dramática definición, donde Bonilla, comenzó bien tras la ejecución de Mauricio Zenteno, porque después Brisso, pierde la oportunidad de quedar igualados. Pero, Bastías de Bonilla, falla en el penal y Herrera anotó el 1 a 1. Luego fue el turno de Mauricio Alegría, que no puede convertir, mientras tanto que Julio Núñez, finiquita para Curicó Unido, dándole la ventaja 2 a 1. Walter Arias, en Bonilla, colocaba el 2 a 2, posteriormente llegó el tapadón de Sepúlveda a Eric Olivares, la cuenta continuaba 2 a 2 una definición no apta para cardíacos. Claro que, el jugador de Bonilla, Richi Latorre, le dio a las nubes y le dejó la opción que aprovecho el jugador de Atlético Curicó Unido, Cristian Quiero, para cerrar la definición a favor del equipo de la ciudad de las tortas por 3 a 2 en vibrante ceremonia de penales.

DESAZÓN

En el camarín de Oscar Bonilla, todo era tristeza. Y no era para menos, más aún cuando sabían que en la cancha en los minutos de juego fueron superiores, pero cayeron en el juego del rival, que solo, quería los penales. Incluso el arquero Juan Martínez, reconoció que, en lo futbolístico, el cuadro del Maule Sur, fue superior.

Carlos Chacón, uno de los técnicos que inicio este proceso con Bonilla, estaba muy bajoneado, al igual que jugadores, incluso llorando en ese momento intimo donde todos trataban de darse ánimo tras la perdida del titulo en la serie de 35, por el cual lucharon por meses y no lo consiguieron: “primero agradecer al hincha del club de Bonilla, a la gente de Linares. Pido disculpas porque pudimos haber ganado en cancha. El fútbol, a veces, es injusto, porque ganó un equipo mezquino, pedir nuevamente disculpas a la gente que siempre tuvo esa ilusión”.





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo