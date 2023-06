Deportes 13-06-2023

Oscar Bonilla y Juventud Guadalupe sellaron su paso a Cuartos de Final de la Copa Regional serie 35

- Al cierre de esta edición se realizaba el sorteo

Los dos equipos que representan a la comuna de Linares, están cumpliendo una excelente campaña en la Copa de Campeones ANFA, regional. El pasado fin de semana los dos elencos, Oscar Bonilla y Juventud Guadalupe, mostraron por qué está entre los 8 mejores de la región en la serie de 35 años.

GUADALUPE

El sábado en el estadio Anfa de Curicó, el cuadro local de Andrés Negrete quedó eliminado, tras la sorpresa que le propinó Juventud Guadalupe. Los dirigidos por Eduardo Tapia, vencieron por 2 a 1, con un golazo de tiro libre del jugador Víctor Araya y Patricio Gajardo, y de paso lograron la clasificación a la zona de los mejores a nivel regional.

OSCAR BONILLA

En tanto que Oscar Bonilla se enfrentó en el Tucapel Bustamante Lastra, en una gélida jornada al equipo de San Gerardo, de la localidad de Río Claro. Bonilla, ya tenía en el bolsillo una buena cuenta de ahorro, habían ganado de visitantes por 3 a 1. Como era de esperar, el equipo forastero, llegó con la intención de amargarles la tarde a los liderados por el capitán, ex futbolista profesional Mauricio Zenteno.

Un partido que al igual que la baja temperatura se congeló en ocasiones en ambos pórticos. Fue un duelo con muchas infracciones y con 3 expulsiones, 2 de san Gerardo y 1 de Bonilla.

La dupla Leiva – Chacón, ingresó con: Mauricio Sepúlveda, Damián Gatica, Mauricio Zenteno, José Luis Lara, Cristian Barros, José Vergara, Rodrigo Zenteno, Walter Arias, Alexis Soza, Manuel Godoy y Richi Latorre. Después realizaron una serie de variantes para romper el 0 a 0, pero que a la postre fue el marcador que se plasmó en la cancha Luis Pacheco del polideportivo de la calle Rengo.

PALABRAS DEL CAPITÁN

Mauricio Zenteno, es un caballero del fútbol, por algo fue ex futbolista profesional, analizó lo que fue el partido, señalando que “creo que nos relajamos quizás por la ventaja que teníamos, pero objetivamente creo que no jugamos bien, no realizamos el fútbol que es característico, por eso se nos complicó el partido. El equipo de ellos se la jugaron venían a buscar su chance, además que tuvimos algunas bajas importantes, por trabajo y lesiones. Pero, lo importante es que pasamos, estamos entre los 8 mejores de la región, ahora a recuperar los lesionados y motivarse. El campeonato en estas alturas se pone más complicado y queremos seguir avanzando. La verdad que estamos ilusionados, porque nos hemos preparado para este logro”.

DT

Luis Leiva, uno de los estrategas de Oscar Bonilla, dijo: “fue muy difícil, sabíamos que sería un partido muy trabado. Ellos venían a jugarse su opción, pero contentos con la clasificación, hay que mejorar algunas cosas en el entrenamiento. Tenemos un plantel y queremos seguir en este torneo regional en serie de 35 años”.

LOS 8

Algunos lograron avanzar desde los 12 pasos, otros dieron vuelta el marcador y algunos fueron ingratas sorpresas. En rigor los 8 equipos que tienen sus méritos y van por el título, pero aún falta para quedarse con la Copa Regional, son: Cachorros, de Sagrada Familia; Galpones, de Río Claro; Oscar Bonilla y Juventud Guadalupe de Linares; Caupolicán, de Cauquenes; Curicó Unido de Curicó; 18 de septiembre, de Villa San Agustín; Deportivo Rari, de la Asociación Colbún Machicura.

Al cierre de esta edición las instituciones esperaban con ansias el sorteo en las dependencias de Anfa Regional.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo