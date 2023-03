Nacional 16-03-2023

Otra baja en su cartel: Lollapalooza 2023 sufre nueva cancelación a sólo dos días de su inicio

A poco del inicio de una nueva versión del festival, Lollapalooza sufre otra baja en su cartel: la cantante Willow, que se presentaría el sábado 18, anunció en sus redes sociales que no se presentará en Sudamérica.

"Debido a imprevistos no podré presentarme para mis fans en Sudamérica y México. Espero volver muy pronto", escribió la intérprete de "Transparent Soul" en su cuenta de Twitter.

Esta cancelación se suma a los nombres de Blink-182, quienes deberieron cancelar debido al estado de salud del baterista Travis Barker, y a las repentinas bajas de Dominic Fike y 100 Gecs.

En tanto, la organización del festival anunció la incorporación de Petinellis en reemplazo de la hija de Will Smith.