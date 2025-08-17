Deportes 17-08-2025

Otra vez no pudieron con el embrujo: Deportes Linares cayó en Salamanca y pone fin a nueve fechas invicto

- El equipo no pudo ambientarse al paupérrimo estado de la cancha y hubo bajas en el rendimiento

La maldición de las Brujas de Salamanca en esta temporada fue certero y no hubo tiempo para un antídoto . Las dos derrotas que acumula el equipo albirrojo son precisamente con Brujas de Salamanca . En la primera rueda por la cuenta mínima y recién en el Valle del Choapa , por dos tantos a cero . Una cancha deplorable, aunque convengamos para los dos equipos igual , pero donde el Depo no logró conectar con su juego y terminó inclinándose y perdiendo tres puntos de oro en la lucha por lograr el ascenso . Más encima que Puerto Montt demostró con creces de por qué es el puntero , ya que se impuso en la calidad de visitante a Rengo por 3 a 1 , incluso se dio el lujo de dar vuelta el partido , porque estaba perdiendo por la mínima .

Volviendo al partido jugado en Salamanca , un primer tiempo con pocas llegadas en ambos pórticos . Con un Duma, que estuvo muy bien marcado y con un equipo linarense que no lograba conectar ninguna ocasión de peligro . Por su parte, el cuadro de Brujas tampoco no tenia la claridad para inquietar al portero Celso Castillo. Al término de los primeros 45 , un partido para el olvido con una cancha que era cómplice del mal juego .

FUNCIONó EN EL EMBRUJO NUEVAMENTE

En la segunda etapa , muy tempranamente, a los 52 minutos , los del Valle del Choapa lograron la ventaja en un balón que no puede sacar la defensa del Depo y llegó el centro, dos cabezazos en el área y Nicolás Zedan se encarga de anidar el balón, colocando la ventaja para los “verdes” , todo nació desde un tiro de esquina enviado por Luis Oyarzo y pivoteo de César Molina .

Un Linares que a esas alturas estaba desconcertado , sin precisión , quizás por la superficie que no estaba en buenas condiciones , literalmente no le salió nada a los dirigidos por el “Kalule” , ni los cambios fueron efectivos , porque al frente tenían una defensa férrea que no estaba para sorpresas , es más, en esta cancha ninguno de los punteros había ganado .

A los 76 , llegó el segundo embrujo de Salamanca , otro tiro de esquina , ejecutado nuevamente por un ex Deportes Linares , el “chiqui” Oyarzo, y por los aires lo ganó el cabezazo certero de Mauro Tapia para poner la segunda estocada y cerrar el triunfo de Brujas de Salamanca , que este año no tuvo piedad con los “toros” , ganando los dos enfrentamientos.

Ahora los albirrojos, deberán levantar la cabeza y pensar en el equipo de Santiago City , rival que deberán enfrentar el próximo sábado 23 de agosto a las 15 horas en la fortaleza de la calle Rengo .

Fueron nueve fechas que estuvo invicto el equipo linarense y que deberá seguir esperando para sumar su triunfo número 500 en su historia en el profesionalismo.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo



