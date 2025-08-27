Nacional 27-08-2025

Otro síntoma del deterioro laboral: Despidos por necesidad de la empresa anotan fuerte alza del 20% en junio



Esto, ad portas de que el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publique los resultados de la encuesta de empleo del trimestre mayo-julio, la cual genera alta expectación tras los oscuros datos entregados en la encuesta anterior en la que se registró una creación de solo 141 puestos de trabajo en un año. La DT publicó el registro mensual de despidos por necesidad de la empresa correspondiente a junio, la causa de desvinculaciones más observada por los expertos, dado que se la considera como la que mejor da cuenta de la situación económica de las empresas. Y las cifras son desalentadoras.

En junio se totalizaron 40.226 despidos por necesidad de la empresa en el país, acelerándose un 20% respecto al mismo mes del año pasado. Se trata de la mayor alza interanual desde febrero de 2024, hace 16 meses y es, además, el cuarto aumento seguido. Con esto, se anotan 253.320 por esta causal en el primer semestre, un alza anual de 3,5%. En el informe de la DT se califican las cifras de junio como un "fuerte aumento". "Entre enero y junio de 2025 (último semestre), las cartas de aviso por la causal del artículo 161 inciso 1 mostraron una evolución interanual fluctuante, con aumentos en marzo, abril, mayo y junio y caídas en los otros dos meses. A pesar de estas disminuciones, predomina una tendencia de expansión, con alzas de hasta un 20%, lo que da cuenta de una mayor utilización de esta causal", señaló.

