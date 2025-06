Opinión 17-06-2025

Padre



Luis Flores Tobella



Padre no es solo el que

engendra, es más que eso, es el que cría responsablemente, con afecto, cariño y sin egoísmos; El que protege, provee, entrega reglas claras, normas y límites en la familia, especialmente a sus hijos es una misión que muchas veces es incomprendida, pero muchas veces también es reconocida en su tiempo y con todo su mérito. También tiene su reconocimiento tardíamente solo cuando a los hijos les toca inevitablemente asumir esta misión. “Cuando a ti te pase vas a saber que es cierto” decía el premio nobel de literatura 1970. Aleksandr Solzhenitsy. La misión responsable es la que establece límites, merece un llamado de atención y reflexión , porque corregir actitudes no es una labor que reconforta, porque es una acción correctiva y no muchas veces entendida o comprendida que a buenas vistas de todos nos permite según nuestros propias valores buscar mejores respuestas ante alguna acción que consideramos incorrecta a tiempo, ante nuestra propia realidad y que merece hacer un llamado de advertencia para beneficiar un sistema especialmente familiar; Uniformar criterios, que se hayan distorsionados o salido de los limites permisivos entregados o recibidos, como también reafirmar normas o reglas y distinguirlas de algunas excesivas y de otras conductas, que se han salido de los márgenes establecidos cuyos límites afecten a la convivencia Familiar y en particular en lo individual y también en lo general. “Claro, esto es difícil” y muchas veces incomprendida, Pero será ésta la que será evaluada en conciencia y tendrá su valor y un significado periódico y en el tiempo. El haber permitido darse el tiempo y de hacerse cargo de estas actitudes son de exclusiva responsabilidad del padre, éstas como otras, tarde o temprano muchas serán reconocidas, advertidas con todo su mérito o ignoradas inevitablemente en este día. La usencia de respuesta ante lo anterior en estos días será la respuesta evidente por una mala dirección y despreocupación durante el desarrollo del individuo como además resaltar en muchos casos el abandono la ausencia prematura del individuo en todo el sentido más amplio de la expresión, como la agresión verbal o física, la falta de atención, compromiso, las faltas de cariño y de apoyo y el abandono la cual cuya respuesta será la obvia. La falta también de colaboración ayuda y soportes de toda naturaleza, especialmente en lo emocional, traerá consigo además, consecuencias y trastornos múltiples psicológicos, donde muchas veces serán éstas difíciles de superar, especialmente durante el periodo inicial de formación y también durante todo el desarrollo del individuo, esta carga por intentar sobreponerse ante esta adversidad de la vida, será exigirse y superarla, pero le afectará integralmente, en su confianza, en su seguridad en la toma de decisiones en su adaptabilidad integración social y en la convivencia. Porque no solo somos seres emocionales somos de sentimientos y muchas veces guardamos entre otras, rencor, una actitud difícil de superar porque además tiene orígenes entre otras, las iniciales las primeras ausencias sus distanciamientos y muchas veces el abandono el rechazo y el castigo irresponsable y porque no decir el abandono total. Dónde muchas veces otros tienen que asumir lo que no les corresponde y otros y muchos no se involucrarán. Quién advierte esto y lo ha vivido, sabrá solo él o ella y nada más que él o ella, ponderar el debido y justo reconocimiento en este día del padre.

Y termino. “no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti” es una expresión de la regla de oro “Mateo 7:12 y Lucas 6:31-38.