Padrón electoral definitivo: 15.779.102 habilitados para sufragar en las Elecciones 2025
El Servicio Electoral publicó los Padrones Electorales y las Nóminas de Inhabilitados con carácter de definitivo para las Elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios del próximo 16 de noviembre.
En el sitio web del SERVEL, www.servel.cl , puede conocer el Padrón Electoral por comuna y la Nómina de Inhabilitados en territorio nacional, además del Padrón Electoral y Nómina de inhabilitados de chilenos en el exterior.
Las principales cifras son las siguientes:
-Total habilitados en Chile: 15.618.167
-Total habilitados en exterior: 160.935
-Total extranjeros habilitados: 885.940
-Total de mujeres habilitadas: 8.083.768
-Total de hombres habilitados: 7.695.334
-Total de inhabilitados: 302.722
Entre las fechas importantes que se aproximan, el próximo viernes 17 de octubre, se inicia el periodo de propaganda electoral en sitios públicos autorizados y en espacios privados con autorización de propietario. Y comienza ese mismo día, la emisión de la franja de propaganda televisiva gratuita.
