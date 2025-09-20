Política 20-09-2025

Padrón electoral definitivo: 15.779.102 habilitados para sufragar en las Elecciones 2025



El Servicio Electoral publicó los Padrones Electorales y las Nóminas de Inhabilitados con carácter de definitivo para las Elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios del próximo 16 de noviembre.

En el sitio web del SERVEL, www.servel.cl , puede conocer el Padrón Electoral por comuna y la Nómina de Inhabilitados en territorio nacional, además del Padrón Electoral y Nómina de inhabilitados de chilenos en el exterior.

Las principales cifras son las siguientes:

-Total habilitados en Chile: 15.618.167

-Total habilitados en exterior: 160.935

-Total extranjeros habilitados: 885.940

-Total de mujeres habilitadas: 8.083.768

-Total de hombres habilitados: 7.695.334

-Total de inhabilitados: 302.722

Entre las fechas importantes que se aproximan, el próximo viernes 17 de octubre, se inicia el periodo de propaganda electoral en sitios públicos autorizados y en espacios privados con autorización de propietario. Y comienza ese mismo día, la emisión de la franja de propaganda televisiva gratuita.

