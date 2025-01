Opinión 03-01-2025

PAES y malos resultados



Karim Ramírez Silva

Coordinadora Académica Preunab, Admisión y Difusión U. Andrés Bello





El 6 de enero se conocerán los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Este momento, cargado de tensión y expectativas, puede generar ansiedad y frustración en los estudiantes.

Es fundamental aceptar las emociones que surgen al enfrentarse a los resultados, sean estos positivos o negativos. Tomarse un tiempo para reflexionar sobre cómo se sienten y cómo estos resultados impactan sus expectativas personales es el primer paso hacia el manejo adecuado de la situación. Luego, es importante identificar en qué áreas o pruebas no se alcanzaron los puntajes esperados. Analizar qué se podría haber hecho de manera diferente y si la preparación fue la adecuada puede ayudar a comprender el proceso y aprender de él.

Es esencial recordar que siempre existen alternativas para continuar el camino hacia la Educación Superior. Una de estas opciones es la posibilidad de rendir la PAES de invierno.

No debemos olvidar que la PAES no es la única vía de acceso a la Educación Superior. Muchas instituciones tienen sistemas de admisión directa, que consideran aptitudes deportivas o promedios destacados de enseñanza media, abriendo así más puertas para aquellos estudiantes que no obtuvieron los resultados deseados en la prueba.

Independientemente de la vía que se elija, es fundamental contar con una red de apoyo emocional sólida. Las familias y amigos juegan un papel esencial a la hora de reflexionar sobre las alternativas disponibles y ayudar a los estudiantes a tomar decisiones informadas respecto a las carreras e instituciones a las que podrían postular según sus intereses y capacidades.