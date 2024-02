Editorial 02-02-2024

Pago de la Deuda Histórica a los profesores. ¿Ahora si?.

Hace pocos días, el Presidente de la República Gabriel Boric visitó la zona de Coquimbo y la Serena donde fue entrevistado en radio Montecarlo.

Allí, en medio de las múltiples preguntas efectuadas surgió la referente a la Deuda Histórica y en la que el mandatario comentó que “esperaba antes de fin de año, comenzar a dar soluciones a quienes tienen más de 80 años”.

La primera reacción apuntó a pensar que por fin habrá una solución. Sin embargo, y con el correr de ellos días, el hecho reavivó a inquietud en un sector del gremio docente que deja entrever un grado de incredulidad ya que ven en estas palabras un sesgo de respuesta “políticamente correcta”, más que algo concreto.

Esta situación no hace otra cosa que reavivar la angustia de quienes han esperado por años una respuesta justa a sus demandas y que cada vez se ven menos protestando en las calles, simplemente porque ya no están entre nosotros y murieron esperando que el Estado responda por este tema.

Lo cierto, es que en este momento no hay otro camino más que esperar que esta vez, la palabra de un mandatario sea efectivamente la luz al final del túnel, que traiga verdadera justicia a quienes dedicaron su vida a la enseñanza en nuestro país.