Opinión 05-11-2023

Palabras de vida y muerte por José Bravo López



Antonio Lagos Poeta







Ha muerto José Bravo López, el folclorista, el profesor, el recopilador, el investigador, el poeta, el escritor, finalmente, debo decir que ha muerto el amigo. Debe ser por eso que ahora, lo envuelve la mudez de una guitarra disimulada. Que, después del remezón sufrido en el pecho, provocado por la noticia de su muerte que, de súbito me llevó de esbozar algunas ideas sobre el tránsito de la vida y la muerte, que conduce a los hombres… claro que, como siempre, sin poder llegar a sacar nada en limpio sobre estos misterios, en Linares, el domingo 29 de octubre de 2023, bajo la lluvia, y con el amor llenando el espacio con su voz; meciéndose los árboles en los caprichos del viento; familia y amigos nos dimos cita en la Iglesia Catedral, y luego en el Cementerio ineludible, para sepultar en silencio los restos mortales del folclorista chileno José Bravo López, preso de la muerte; de esta muerte insobornable, que no sé por qué causa jamás nos deja ni a sol ni a sombra. Agarrado de la misma muerte, de la que tantas veces hicimos risa, hablando a lengua suelta por las esquinas de la noche, o bien con sones de guitarra y canto alrededor de la mesa, despuntando cuántas veces la vida. Con la diferencia, que, ahora nos tocó ir de verdad tras del cortejo, y créeme, José Bravo, que no fue tan fácil como imaginamos esa vez entre el jolgorio.

La vida y la muerte, tejiéndose en nosotros, paso a paso, sin darnos cuenta siquiera. Machacando el canto de los pobres, José Bravo, caminando los campos del Maule; yendo de casa en casa, buscando en los recodos la voz de los cultures naturales pulsando unas guitarras más antiguas que nosotros. Desenterrando cantos y cantoras, entonando sus lamentos según el dolor y el hambre que llevaran. Cantando lo humano y lo divino, rogando a ese angelito, que interceda por los suyos, José Bravo. Porque yo te vi pasar a solas, y en silencio por los callejones, bajo el sol o la lluvia, no importa. Recogiendo y amparando la raíz de preciosos tesoros, para repartirlos después de boca en boca, en cada uno de nosotros, José Bravo. Porque somos el origen de tu canto, y las semillas que todos cantamos todavía.

Porque yo te oí cantando la vida, igual como la poesía te canta ahora, sumido debajo de la tierra, la misma tierra que tanto hemos querido. Porque yo te oí cantar en los sindicatos, tan lleno de esperanza el 1° de mayo, y, luego, clandestino, en tiempos de angustia; de dolor y miedo. Porque yo te oí cantar, cuando era peligroso cantar, que, cuando nadie cantaba las noches de la muerte llevándose nuestros sueños, José Bravo, cantaba, sin importar los destellos en la amanecida ni la lluvia galopando allá afuera.

Ahora, nosotros caminaremos sobre las artes del silencio. Sobre la sencillez que dejaste. Sobre la ironía que plantaste en cada melga que anduviste. Sobre el aire que respiraste con cada paso que diste por las calles de Linares, al sur de la provincia; por el sur de Chile o por el sur del mundo, qué más da, al final de todo.

José Bravo, reconocido y registrado su nombre en los libros que pueblan la historia de estas “Montañas inmensas”, que con justa razón resguardan en sus páginas a uno de los grandes recopiladores chilenos, junto a Violeta Parra, Víctor Jara, Margot Loyola, entre otros de obra inmortal.

José Bravo, poeta estudioso. Incansable labriego, cantor y canto, muriendo y viviendo.

Que, al final de cuentas, mi querido amigo, y ya con la vida y la muerte andadas, tanto en principio como en consumación, no me queda nada más que hacer en esta despedida, sino que aplaudirte y aplaudirte, JOSÉ…. ¡BRAVO!