Opinión 30-08-2023

PALABRAS QUE PROTEGEN LA AURORA DOMÉSTICA

Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro



Las palabras deben tintinear en el oído atento, el poeta ofrecerlas dulce y cristalinas, la madre a su hijo nonato, el pastor en su prédica de día domingo, el político en su discurso público ante un posible electorado, el profesor, cual maestro digno de imitación, un referente para la joven generación de hombres y mujeres del futuro, las palabras azucaradas puestas al brasero para que se doren, palabras recién nacidas, multicolores y sinuosas, un descanso en el camino.

Aguardo un Nuevo Testamento hecho de palabras, nuevamente, que nos conduzca al paraíso terrenal en el sin fin posible; que el hambre de tantos pueda ser mitigado, entonces no podemos ser sólo palabras; sino, más bien, disponer en su mesa el alimento básico y fundamental para ser feliz, pues el horizonte recurrente en el mundo global es acercarse a la felicidad en un planeta que se nos dio en gracia.

Hoy, cuando el desarrollo tecnológico avanza a una velocidad vertiginosa, mientras se distribuyen, por todo el planeta tierra, aparatos de comunicación sofisticados cargados de información actualizada y de factible buena procedencia, es cuando nos damos cuenta que niños y jóvenes no avanzaron al ritmo constante y eficaz que se requiere; por tal, es preciso desarrollar la inteligencia humana, despertar la curiosidad en el niño y joven y enseñarle a dominar todo aquel producto que nos ofrece la técnica, herramientas y recursos digitales.

Si en la actualidad y con premura, nos dedicamos a resguardar nuestro planeta, cuidarnos del derrame constante de tóxicos de todo tipo sobre la tierra, en cursos de agua y nuestro océano; de tal modo, asistimos a una época crítica, nuestro horizonte de expectativas no permitirá proyección de futuro; por tal, abandonar nuestra realidad de confort para admirar la miseria oculta entre los callejones polvorientos sin dotar de opciones vitales que generen nuevos y mejores aprendizajes para que el mundo por venir sea una posible condición humana en desarrollo creciente es un error crucial y meridiano.

Por lo cual, sólo las palabras no determinan el futuro de las generaciones, ayudan, mitigan y condicionan la formación escolar básica, pues la comprensión lectora es una habilidad fundamental para desenvolverse en este mundo congestionado, voraz y destructor, para pulir las notas cantarinas de una canción que suena en la radio. Las palabras sacuden la memoria, racionalizan cada acontecimiento, protegen la historia doméstica de una familia y anuncian, cual pregón, el nacimiento de una distinguida aurora boreal.

Escribiré sobre los muros del portal, anunciaré la calma y quietud al final del camino para aquel que juega sus últimos minutos en esta travesía por el océano inmenso, sembraré en tierra fértil las palabras para recordar a quienes ya partieron y dejaré, al llegar a la esquina, antes de dar la vuelta, registrado un verso… unas palabras escritas en rima.