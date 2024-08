Deportes 01-08-2024

Palistas maulinos de Promesas Chile subieron al podio en Nacional de Menores en Quillón

*Más de 130 deportistas de categorías preinfantil, infantil, menores y cadetes, compitieron en un remozado Cendyr Náutico de Quillón, buscando un cupo en el podio nacional

El pasado fin de semana se realizó el Primer Campeonato Nacional de Menores de la disciplina del Canotaje, evento que se llevó a cabo en la localidad de Quillón, región de Ñuble, donde un grupo de deportistas maulinos tuvieron una destacada actuación.

Los palistas de la región del Maule y que pertenecen al programa “Promesas Chile” del Instituto Nacional de Deportes (IND), marcaron presencia en las categorías preinfantil, infantil, menores y cadetes, siendo este el primer evento del año organizado por el ente federado, luego que se estableciera su directorio proclamado hace algunos meses.

Los deportistas que subieron al podio son de Talca, San Javier y Constitución, dejando nuevamente el nombre de la región en lo más alto a nivel nacional, cuestión que fue valorada por el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda: “Estamos muy contentos, porque nuevamente nuestros deportistas han alcanzado sus metas, cumpliendo una destacada actuación a nivel nacional, evidenciando que el canotaje es un deporte estratégico en la región”.

En tanto, el Director del IND en la región del Maule, Zenén Valenzuela, añadió que “esto es el fruto de un trabajo planificado y desarrollado con mucha dedicación por sus técnicos y deportistas, sin olvidar el gran compromiso de sus familias y del programa Promesas Chile, que los apoya en diversas instancias”.

DEPORTISTAS

Los deportistas más laureados en esta ocasión, fueron los dirigidos por el técnico David Cáceres de San Javier, resultando campeones por equipos; también los entrenados por el profesor José Moreno, que pertenecen al Club de Canotaje Municipal Talca y varios palistas de Constitución.

David Cáceres, técnico del canotaje en San Javier, evaluó positivamente el paso de sus dirigidos en Quillón: “En líneas generales súper bien, tanto los chicos del Promesas Chile, como quienes pertenecen al club, pero que aún no ingresan al programa por temas de edad, teniendo mucha proyección. Como club deportivo se revalidó el título de campeones nacionales por equipos, lo que nos deja tranquilos del trabajo que estamos realizando en temas de formación”.

Los destacados de San Javier fueron Francisca Medina, segundo puesto k1 cadete y primer puesto k4 cadete mixto; Martín Valdés, cuarto puesto k1 cadete, tercer puesto k2 500 metros y primer puesto k4 cadete; Isidora Lara, segundo puesto k1 infantil, segundo puesto k2 infantil, primer puesto k4 menor y segundo puesto k2 menor; Kevin Garrido, segundo puesto k1 menor, tercer puesto k2 menor y primer puesto k4 menor; Matías Valdés, segundo puesto k1 infantil, primer puesto k2 infantil, primer puesto k4 menor y tercer puesto k2 menor; y Madelyne Vega, primer puesto k4 cadete y tercer puesto k2 cadete.

Por otra parte, los dirigidos en Constitución por Hugo Soto, no se quedaron atrás y subieron al podio gracias a Matías Contreras (tercero k-1, 500m), Nicolás Lara (tercero en C-1, 500m) y Antonia Alarcón, quien clasificó en segundo lugar en las series clasificatorias a la final, pero no pudo competir por problemas físicos. Todos ellos en categoría cadetes.

También de Constitución, los menores dirigidos por Marcela López y que lograron podio, fueron los siguientes: Dennis Ávila, segundo lugar k2 pre infantil y segundo lugar k1 pre infantil; Constanza Berrios, tercer lugar infantil k1 semi olímpico; Ninozca Saavedra, primer lugar k2 olímpico menor; Ian Mackencie, primer lugar k1 infantil olímpico y segundo lugar k2 infantil olímpico; Alonzo Letelier, tercer lugar k1 infantil escuela y segundo lugar k2 infantil olímpico y Anita Fuentes, primer lugar k2 menor