miércoles 20 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    Nacional 20-08-2025
    Palta peruana en la mira: Chile intensifica controles por posible contaminación con cadmio
    El Ministerio de Salud comunicó que Chile fortaleció la vigilancia de las importaciones de palta peruana, luego de que en la Unión Europea (UE) se rechazaran cargamentos por superar los niveles de cadmio y de que en Bolivia se iniciará una investigación por lo mismo. En concreto, Cristian Cofré, jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud, señaló que se "ha fortalecido la vigilancia en las importaciones de los alimentos que están identificados y que puedan tener destino en el territorio nacional".
    Asimismo, comunicó que se ha llevado adelante una "actualización de la regulación sanitaria, la que prontamente estará oficializada". "El cadmio -explicó- es una sustancia que está presente en la naturaleza y también en procesos industriales. Las principales fuentes de exposición hacia las personas es a través del cigarro o del tabaco y también de los alimentos". "Esta sustancia puede acumularse en el riñón y puede presentar daño renal y también ha sido asociada a algunos tipos de cáncer", añadió. Además, dijo que están verificando la información que circula y que "hasta la fecha no hemos sido notificados formalmente de una información como ésta (la presencia de cadmio en lotes de palta)". Cabe destacar que no es la primera vez que se detectan niveles mayores de cadmio a los recomendados en la palta peruana. En marzo de 2022 también se detectó el metal, lo que llevo a algunos países de Europa a retirar lotes del mercado. Sobre todo los rechazos de embarques en Europa pueden representar un duro golpe para los productores peruanos. En el primer semestre Perú exportó US$917 millones en paltas, un incremento del 16% respecto de 2024, y el resultado estuvo marcado por la creciente demanda europea, sobre todo de Países Bajos. Ese país acumuló el 33,5% de los envíos. España, en tanto, concentró el 17%
    Freddy Mora

