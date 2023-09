Opinión 22-09-2023

PAN Y CIRCO ROMANO

Ricardo Álvarez Vega

Contador Auditor y

Director Ejecutivo de Emproex



Comenzaron las celebraciones de las fiestas patrias y quiero en primer lugar enviar un fraternal

saludo a toda la comunidad del territorio conocido como Maule Sur, compuesto por las

provincias de Linares y Cauquenes o como dice un amigo, “Del Maule al Perquilauquén”.

Resulta insoslayable dejar de mencionar lo difíciles que han resultado los tres primeros

trimestres de este año, ya que aún sin acabar completamente los rezagos de la pandemia, el

país entró en un loop de inestabilidad política, con serias consecuencias económicas. Si a todo

eso le sumamos los recientes eventos climatológicos y sus desastrosos efectos en nuestro

agro, ya hablamos de una crisis de proporciones que vemos con preocupación cómo no está

siendo abordada con la debida e ilustrada capacidad resolutiva por las autoridades políticas y

económicas regionales.

Sin duda y fuera de todo preconcepto ideológico, se hace patente que existe una notable

carencia de capacidades técnicas por parte de nuestras autoridades. Ya quisiera ver a estos

profesionales del aparato estatal, competir limpiamente en un concurso público o privado

donde no primen las prebendas (pagos de favores o lealtades políticas), por sobre las

competencias técnicas.

Bueno, tal vez con razón ustedes pudieran estarse preguntando, ¿este señor nos quiso saludar

o espantar?

La verdad amigos, les pido que me perdonen, pero lo que pretendo es sacarlos un breve

instante del “Pan y Circo Romano” que en el actual escenario resultan ser las fiestas patrias,

poniendo en contexto la situación en que nos encontramos y llamarlos a ustedes a tomar

conciencia, asumiendo cada uno desde su posición, las medidas que individual o grupalmente

puedan favorecer la alicaída economía territorial.

Una medida básica y casi del silabario económico, es que en situaciones como estas se hace

fundamental la agrupación entre los pares mediante la llamada asociación por intereses

colectivos, clúster, consorcios, etc., creando las instancias donde de una u otra forma se pueda

cumplir el paradigma de la sinergia donde el todo es más que la suma de sus partes.

Hoy quizás como nunca, la cohesión gremial se hace necesaria y que ojalá sea tan transversal

que una a todos, sin importar colores, tamaño, clases o cualquier otra característica que

tradicionalmente nos ha segmentado.

Amigos, desde mi perspectiva, el Maule Sur es el eterno carbón soñando con transformarse en

diamante. Definitivamente eso no alcanza en nuestros días, requiriéndose planes de desarrollo

proactivos y reales, no para dar pié a “comisiones” o “mesas de trabajo” que al final alimentan

la burocracia y el bolsillo del aparato público.

La rueda se inventó hace rato y hay cientos por no decir miles de textos donde se muestran

cartas de navegación para el desarrollo y que claro, debe ser un navegante el que las lea y no

un “apitutado” político que con suerte es capaz de ubicarse el ombligo.

Una vez le preguntaron a Ovidio el famoso poeta romano, qué sentido tenían los “Juegos de

Roma” (Ludi Maximi) y él respondió que era la fórmula que tenía el emperador de distraer al

pueblo de sus problemas reales: Pan y Circo Roman