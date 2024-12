Crónica 11-12-2024

Para emergencias y desastres: Seremi de Salud prepara sus equipos de respuesta rápida

Durante dos días, profesionales de la Seremi de Salud del Maule mejoraron su preparación y accionar regional frente a emergencias y desastres, con una mirada integrada de equipos de trabajo del sector salud de forma multidisciplinaria.

En este contexto, la seremi de Salud Gloria Icaza estuvo presente durante su formación, oportunidad en que los funcionarios recibieron diversas herramientas para abordar situaciones de emergencias que puedan afectar la salud de la comunidad.

Al respecto, la Autoridad Sanitaria indicó que “contenta de ver a nuestros funcionarios y funcionarias teniendo esta preparación tan necesaria en momentos de emergencia o desastre, que lo hemos tenido desde que llegamos, y se sabe que lo vamos que vamos a seguir teniendo. Todo lo que podamos hacer en preparación es inversión para el manejo en el momento de una crisis. Además, agradecer al ejército que nos ha prestado su lugar y a Senapred que, por supuesto, nos coordina en emergencias y desastres. Hemos estado aprendiendo mucho la importancia de esto, la constante capacitación, formalización, ya sea para enfrentar lo que nos toca en la región o también acudir a las regiones del país que necesitan ayuda”.

Por su parte, Paola Pontoni, jefa del Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastre del Ministerio de Salud, expresó que “ya es la segunda vez que acompañamos a la Seremi de Salud del Maule en un taller de formación de equipo de respuesta rápida. Es una experiencia que agradecemos, esperamos que no sea solo esta segunda vez y que nos quedemos en eso, sino que podamos seguir desarrollando capacidades. Efectivamente, Chile es un país que tiene múltiples amenazas y tal como lo dije hace un rato, el desastre no es natural. Cuando hablamos de desastres naturales eso no es así. Los desastres se dan cuando uno no trabaja para enfrentar ciertas amenazas y lamentablemente cuando son múltiples cuesta poder, digamos, controlarlas todas”.

Carlos Lepe, analista de reducción de riesgo de desastre en Senapred Maule, explicó que “nuestros colegas del Minsal están trabajando en líneas de acción que vienen a reducir el riesgo de desastre. Yo estaba haciendo el rol de coordinador, representando al director Carlos Bernales. En este caso, nuestras simulaciones vienen a tratar de dar las coordinaciones iniciales frente a una emergencia, que tienen que ver con contabilizar la cantidad de damnificados, enfermos, personas que dependían de algún tipo de medicamento, y cómo nosotros nos podemos coordinar frente a ese tipo de emergencia”.