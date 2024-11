Deportes 16-11-2024

Para natación maulina estará presente en eventos internacionales

*De la mano del técnico Ricardo González, esta disciplina ha cosechado más de un centenar de medallas en el último año, logrando avances significativos en sus deportistas

Diariamente se puede observar a un puñado de deportistas de la para natación desarrollar sus prácticas en la piscina temperada del Estadio Fiscal de Talca. Allí, el Club Unidos por el Maule, se encuentra formando exponentes de la región, que inclusive ya han obtenido distintos logros a nivel nacional, lo que permitió recientemente que tres de sus integrantes hayan sido seleccionados para representar al país en eventos de carácter internacional.

Hace poco más de un mes, los Juegos Deportivos Para Nacionales que se desarrollaron en La Araucanía, supieron del segundo lugar en la general de los maulinos, ubicándose solo por debajo de la potencia que es la Región Metropolitana.

A ese éxito se suma lo conseguido hace pocos días en el Campeonato Nacional de Para Natación, disputado en la piscina Kristel Köbrich del Estadio Nacional, hasta donde llegaron 20 delegaciones, y donde el Maule contó con 17 deportistas, registrando 6 récords nacionales, sumando 36 medallas de oro, 14 de plata y 6 de bronce.

“Es muy importante destacar esta instancia, en específico el trabajo que está haciendo el Club Unidos por el Maule, por el deporte en nuestra región. Ellos han obtenido logros muy importantes en estas recientes participaciones, donde obtuvieron muchas medallas, poniendo la para natación maulina dentro de las mejores a nivel nacional”, señaló Iván Sepúlveda, Seremi del Deporte.

Estas palabras fueron complementadas por el Director del IND del Maule, Zenén Valenzuela: “Detrás de cada sacrificio de estos deportistas está el espíritu de superación que los impulsa a esforzarse en forma diaria para lograr sus metas, donde es muy relevante el apoyo de sus técnicos y familias. Ellos son unos ganadores de la vida”.



INTERNACIONAL

Una de las exponentes maulinas, Alba Casanova, deportista de 12 años, tendrá el desafío de ser una de las dos deportistas que defiendan al país en los Juegos Deportivos Sudamericanos Escolares que se celebrarán en Bucaramanga, Colombia, a inicios de diciembre, donde la para natación debutará en carácter de invitado.

“Llegué a practicar este deporte hace cerca de un año, a través de Teletón. Como parte de mi terapia venía a la piscina una vez a la semana y allí el entrenador me vio potencial para las competencias. El deporte me ha cambiado la vida, de manera psicológica, he estado muy bien mentalmente, salí de una depresión súper fuerte y en la parte física, estoy trabajando mi cuerpo y ganando musculatura”, señaló optimista la nadadora.

Pero si de eventos internacionales se trata, la ciudad de Guadalajara, México, recibirá del 21 al 24 de noviembre a más de 200 competidores de todo el orbe, en la tercera versión de la Serie Mundial de Para Natación 2024, que será el primer certamen internacional de la disciplina luego de los Juegos Paralímpicos París 2024, evento para el que se encuentran clasificados dos nadadores de la región del Maule.

Uno de ellos, es el linarense Williams Mattamala, quien comenzó en el 2021 a hacer sus primeras armas en este deporte y al cabo de algunos años de competencia, ha roto cerca de una treintena de récords nacionales en la categoría S5, logros que según reconoce, es gracias al trabajo desarrollado con el profesor Ricardo González.

“Después de conocer a Ricardo el progreso ha sido bastante bueno, consiguiendo muchos logros y nuevos récords nacionales. Ahora viajamos a México por parte del Comité Paralímpico, donde busco mi reclasificación para ver la posibilidad de bajar a la categoría S4, abriéndome las puertas para estar en el Mundial de Singapur del 2025. Mi desafío es estar dentro de los primeros ocho a nivel mundial”, aseguró Mattamala.

En tanto, Benjamín Vargas, también reconoció el estímulo del profesor González y valoró la práctica del deporte y la actividad física relacionada a la natación, en la víspera del viaje a tierras mexicanas: “Ha sido fundamental en lo que ha sido este crecimiento. Hay muchos jóvenes que están intentando salir adelante desde la Teletón u otra instancia y este deporte es una muy buena alternativa. A Guadalajara vamos con el entrenador nacional y las expectativas son nadar lo mejor posible, demostrar lo que hemos ido mejorando y disfrutar de la experiencia”.

Vargas, oriundo de la comuna de Retiro, comenzó en esta disciplina hace dos años y medio, teniendo avances considerables en todo ámbito. Hoy practica recorriendo cerca de 1.500 metros en cada entrenamiento, para prepararse para los 400 metros libres y la que define como la mejor prueba para los futuros aprontes, que es los 100 metros espalda.

A su vez, Ricardo González, técnico de natación por casi medio siglo y quien desde hace poco más de tres años comenzó a trabajar con el deporte adaptado, consignó: “Los resultados están, pero muchas veces, permanecen invisibles para la sociedad. Sin duda que cualquier deporte estaría muy agradecido de ser visibilizado. Obviamente estos chicos se lo merecen. Ahora se han convertido prácticamente en las estrellas de sus colegios o su grupo o su familia, por lo que estamos muy contentos con el trabajo desarrollado”, concluyó González.

Los nadadores paralímpicos siguen soñando en grande y con la mente fija en los futuros desafíos, para ello, se preparan diariamente por las tardes en la piscina temperada del Estadio Fiscal de Talca, perteneciente al Instituto Nacional de Deportes región del Maule.