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    Opinión 08-11-2026
    Paraguay: el costo de perder la confianza
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    Paraguay: el costo de perder la confianza
    Señor Director:

    La crisis de Ueno Bank en Paraguay demuestra cómo un problema financiero puede convertirse rápidamente en una crisis política. Cerca de tres millones de clientes quedaron afectados por la intervención de una entidad que administraba importantes recursos públicos y mantenía vínculos empresariales con el entorno del poder.
    El presidente Santiago Peña presentó su renuncia, pero esta no fue aceptada y ahora deberá enfrentar un juicio político. Las investigaciones buscan determinar eventuales irregularidades y responsabilidades. Sin embargo, el daño a la confianza ya está instalado.
    Cuando existen sospechas de conflictos de interés, debilidades regulatorias y falta de transparencia, las consecuencias trascienden a una institución bancaria. Se compromete la credibilidad del sistema financiero y aumenta la incertidumbre para inversionistas y ciudadanos.
    El problema de fondo es que la confianza constituye uno de los principales activos de cualquier economía. Sin ella, los ahorros se vuelven inseguros, las inversiones se postergan y las instituciones pierden legitimidad.
    Felipe Oelckers. Director de Ingeniería Comercial. Universidad Andrés Bello


    Freddy Mora | Imprimir | 145

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