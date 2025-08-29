Social 29-08-2025

Pareja de Cauquenes gana el Campeonato Regional de Cueca del Adulto Mayor 2025

Cauquenes representará a la región en el Campeonato Nacional de Cueca del Adulto Mayor, que se desarrollará en Tomé los días 6 y 7 de septiembre

Con el gimnasio municipal de Teno completamente lleno por las barras de las comunas de Linares, Cauquenes, Pelluhue, San Javier, Rauco, Talca, Molina, Río Claro y los dueños de casa, se llevó a cabo el Campeonato regional de Cueca del Adulto Mayor 2025, donde se reunió a más de 600 personas mayores que muy entusiasmados apoyaron a sus representantes con sus barras y colores.

El certamen reunió a las parejas clasificadas en los campeonatos provinciales y que llegaron para competir y mostrar todo el talento, entusiasmo y pasión por la cueca. En una jornada marcada por la emoción y el espíritu de camaradería, el jurado destacó el desplante, la elegancia y la compenetración de la pareja cauquenina, quienes se llevaron el primer lugar.

La pareja compuesta por los cauqueninos Adriana Carreño Quezada y Luis Mariano Ruiz Torres, representará a la región en el Nacional de Cueca del Adulto Mayor a realizarse los días 6 y 7 de septiembre en la comuna de Tomé.

En la competencia participaron 9 parejas, representantes de las 4 provincias de la región de Maule. Todas ellas tuvieron la oportunidad de bailar dos cuecas, y tras eso, el jurado determinó que el cetro recayera en la pareja de Cauquenes.



El coordinador regional de SENAMA Maule, Ignacio Salas, comentó: “agradecemos al municipio de Teno, con su alcalde y su equipo municipal, y lo importante es que esta fue una linda actividad en donde se demuestra una vez más que las personas mayores están activas y de esta forma fortalecemos el envejecimiento digno, activo y saludable”.

El Maule a través de la historia del campeonato ha obtenido en cuatro oportunidades el campeonato nacional, siendo la última en 2017.

