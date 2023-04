Social 12-04-2023

Parkinson: cómo detectar sus principales señales



- Se trata de una patología que afecta al sistema nervioso central, cuya incidencia va subiendo progresivamente con la edad. En el Día Mundial del Parkinson, Francisca Albert, neuróloga de IntegraMédica, explica en qué consiste, las cifras en Chile y la importancia de un estilo de vida saludable para disminuir el riesgo.

El mal de Parkinson es una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso central, específicamente a un área del cerebro llamada sustancia nigra y se produce por una disminución de la dopamina, provocada por diversas causas. El riesgo de aparición aumenta sobre los 50 años, pero un estilo de vida con hábitos saludables puede marcar la diferencia en la prevención o retraso.

“En Chile, las últimas cifras publicadas indican que un 0,3% de la población total padece Parkinson, llegando al 1% en personas sobre los 60 años. Su riesgo va aumentando en forma progresiva con la edad y se ha visto que es más frecuente en hombres que en mujeres”, explica Francisca Albert, neuróloga de IntegraMédica, en el marco del Día Mundial del Parkinson.

PRINCIPALES SÍNTOMAS: CÓMO DETECTARLA

Las principales señales que refieren los pacientes son lentitud en los movimientos, problemas con la motricidad fina (como abrocharse los botones de la ropa) y una menor expresión facial. “El temblor es el síntoma más conocido, el cual se da en reposo, es de baja frecuencia, pero de alta amplitud. Además, se puede detectar rigidez, lo que tiende a ser unilateral al inicio o con franca asimetría”, cuenta la neuróloga de IntegraMédica.

Según la experta, existen varias causas que lo generan, siendo una de las más detectadas la exposición a algunos pesticidas. “También, hay un componente genético presente en pacientes con enfermedad que se inicia antes de los 40 años, que son un 5% de los casos. En los casos tardíos, que son la gran mayoría, no hay un claro componente hereditario. Se trata de una patología progresiva y que no tiene tratamiento curativo, por lo que los tratamientos son para aliviar los síntomas. Algunos de ellos tienen evidencia en retardar la progresión de la enfermedad”, sostiene la doctora Albert.

En casos más avanzados, donde hay una gran variedad de síntomas que pueden ser invalidantes, está la opción de la cirugía, con la instalación de estimulación cerebral profunda, o bien suministrar fármacos en bombas para una administración continua. Sin embargo, estas alternativas son para casos seleccionados, bajo prescripción médica y no para todos los pacientes.